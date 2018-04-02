‘Coğrafi işaretler turizmi canlandırır’

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Ülkemize katma değer sağlayacak yöresel ürünlerin tanıtım ve reklama ihtiyacı var.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, coğrafi işaretli ürün sayısının artmasının yerel ekonomiyi ve turizmi canlandıracağını belirterek, bu ürünlerin tanıtımına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklama ile coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılması gerektiğini belirtti. Palandöken, Türk Patent ve Marka Kurumunda başvuru aşamasında olan 415 ürün olduğunu belirterek, “Her ilimiz coğrafi işaret sayısını artırmaya yönelik girişimlerde bulunmalı. Ülkemize ve uluslararası düzeyde katma değer sağlayacak bu yöresel ürünlerin en çok tanıtım ve reklama ihtiyacı var. Bilinilirliği artırdıkça daha büyük kitleler tarafından rağbet görecektir” dedi.

LEBLEBİ, KÖFTE, İZMİR KUMRUSU

Turizmde hedeflenen turist sayısı ve gelire ulaşmada tescilli ürünlerin önemine dikkati çeken Palandöken, “Antep baklavası, Çorum leblebisi, İnegöl köftesi, İzmir kumrusu gibi birçok tescilli ürünümüzü neden başka ülkelerin sahiplenmesine göz yumalım? Bu ürünlerin tescillenmesinin geçmişten gelen mirası sürdürmekle beraber turizme de büyük katkısı var. Bu yılki 36 milyon yabancı turistten 34 milyar dolar gelir hedefine ulaşmada bu ürünlerin yaygınlaşması büyük rol oynar. Bu sebeple teşvik ve destekler artmalı, reklam ve tanıtım ile coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmalıyız” ifadelerini kullandı. (ANKARA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 17:56

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