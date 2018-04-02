Eğitim Bir-Sen'den performans sistemine karşı imza kampanyası

Eğitim Bir-Sen, öğretmen performans değerlendirme taslağına tepki göstermek için tüm illerde imza kampanyası başlattı.

Eğitim Bir-Sen, performans değerlendirme taslağına karşı, 'İmzanı Gönder, İradeni Göster' sloganıyla tüm eğitim kurumlarında bir ay sürecek imza kampanyası başlattı. Tüm öğretmenleri kampanyaya destek olmaya çağıran Eğitim Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, “Öğretmen performans değerlendirme taslağına 'hayır' diyor, mesleğimizin daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. Türkiye genelinde performans taslağına itirazımızı tescilleyecek imzaları atıyor, 'şiddete dur' diyecek iradeyi gösteriyoruz. 81 ilde üyelerimizin emeği, tüm eğitim çalışanlarının desteğiyle büyüteceğimiz bu sese, yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor haksızlığa ve zorbalığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

Performans değerlendirme taslağının hukuki ve kanuni dayanağı olmadığını ve öğretmeni örselediğini belirten Çatı, anlık ve kısa vadeli performans ölçümünün mümkün görünmediğini söyledi. Çatı; “Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek olacaktır” diye konuştu.

'ŞİDDETE DUR DİYORUZ'

Başkan Çatı, eğitimin öznesi olan eğitimcilerin son yıllarda şiddetin nesnesi haline getirildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Her geçen gün artan şiddet olayları birçok eğitimciyi mağdur ediyor. Hükümeti şiddete karşı yasal düzenlemeler getirmeye davet ediyoruz. Bir daha Ayhan öğretmenlerin görevi başında öldürülmemesi, Yusuf öğretmenlerin vurulmaması, Gülhan öğretmenlerin sokakta ortasında bıçaklanmaması, Yunus öğretmenlerin zorbalarca darbedilmemesi için tüm eğitim kurumlarından sesleniyor, 'şiddete dur' diyoruz. Bu şiddet olaylarına 'dur' diyecek bir irade gösterilmez, şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılmazlar ve daha ciddi, caydırıcı tedbirler alınmaz ise çok daha ağır olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılmasını acilen bekliyoruz.”

İZMİR’DEN MEB TASLAĞINA TEPKİ

MEB tarafından eğitimcilerin performans verilerini ölçmek amacıyla hazırlanan ve üniversitelerin eğitim fakültelerinden görüş alınması konusunda aracılık yapılması için YÖK'e gönderilen 'Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı'na eğitimcilerden tepki geldi.

Karabağlar Ülkü Ortaokulu'nun bahçesinde buluşan Eğitim Bir-Sen İzmir şubelerinin üyeleri, hazırlanan yönetmelik taslağına ve öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına karşı 'İmzanı gönder, iradeni göster' sloganıyla imza kampanyası başlattı. Basın bildirisini okuyan Eğitim Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, öğretmenlerin, mesleki gelişime katkısı olmayacak, mesleki motivasyonu düşürecek, çalışma barışını yok edecek, iş birliğini zedeleyecek performans değerlendirme sürecine tabi tutulmak istendiğini söyleyerek, şunları söyledi:

“Bu taslağın hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı yoktur. Eğitim gibi uzun erimli, sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı eğitimi bilenlerce açık bir gerçektir. Meslekleriyle ilgili konularda söz hakkı verilmeyen, politika belirlenirken, tecrübesine müracaat edilmeyen, içerik, yöntem ve materyalleri seçme ve okul yönetimiyle ilgili karar süreçlerine hiçbir zaman dahil edilmeyen, neredeyse eğitimin çeperinin kenarına sıkıştırılan öğretmenlerimizin, tüm bu yanlışların ayyuka çıktığı bir dönemde tek sorumlu ilan edilmesi anlamına gelecek performans taslağını haksız bir değerlendirme ve hukuksuz uygulama olarak görüyoruz. Bu durum; eşitsizlikler içinde adalet aramak, yeni hak kayıplarına kapı aralamak, yeni çatışma alanları üretmekten başka bir işe yaramayacaktır.” (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 16:35

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