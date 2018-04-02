Nijerya’da Boko Haram saldırısı: 15 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Boko Haram, kuzey Nijerya’da köylere yaptığı saldırılarda, biri asker 15 kişiyi öldürdü, 83 kişiyi yaraladı.

Nijerya ordu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, orduya yönelik saldırının ardından geri çekilen Boko Haram üyeleri, ülkenin kuzeyinde yer alan Bille Shuwa ve Alkaranti köylerine saldırdı. Ordu sözcüsü Onyema Nwachukwu, askerlerin Boko Haram üyelerini Maidguguri bölgesine saldırmamaları için geri püskürttüğünü, ancak geri çekilirken kuzeydeki köylere saldırdıklarını söyledi.

Öldürülen 15 kişiden birinin asker olduğu belirtilirken yaralıların tedaviye alındığı söylendi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 15:40

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