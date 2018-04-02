Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 2015'te IŞİD tehdidi nedeniyle taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, IŞİD tehdidi nedeniyle 22 Şubat 2015'te düzenlenen operasyonla taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını duyurdu. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yerdeki yapıların, taşınmanın ardından IŞİD tarafından kullanılmaması için patlayıcılarla kullanılmaz hale getirildiği, Haziran 2016'da IŞİD'in bölgeden çıkarılmasının ardından çekilen görüntülerde ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin Suriye'deki toprak parçası olan Süleyman Şah Türbesi, boşaltıldıktan sonra IŞİD'in Menbiç'ten çıkarılması ile ilk kez Haziran 2016'da görüntülenmişti. Karakozak köprüsü aynı zamanda Fırat'ın batısına geçiş olarak kullanılıyordu.



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınacağını belirterek "Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak. Çünkü orası Türk toprağı" dedi.

Süleyman Şah Türbesi, IŞİD saldırısı tehdidi nedeniyle, 22 Şubat 2015’te YPG’nin yardımıyla Karakozak Köyü'nden Eşme’ye taşınmıştı. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 15:29

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