Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Çok sayıda tiyatro, dizi ve filmde rol alan Sarıoğlu 81 yaşındaydı.

DURSUN ALİ SARIOĞLU KİMDİR?

İlköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı.

1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavında başarılı olan Dursun Ali Sarıoğlu, çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi. Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınıyordu.

En bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 14:46

www.evrensel.net