Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bilindik Şengal çıkışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şengal'e ilişkin Irak hükümetine dönük açıklamalarını yineledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı açılış töreninde Sincar’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan daha önce olduğu gibi Irak hükümetine daha önce yaptığı çağrıyı yineleyerek “Eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz” dedi.

Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki açılışta konuşan Erdoğan, “Eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim-öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer, olmamız gereken yer değildir” dedi.

‘HER TERÖRİST BİRER MANKURTTUR’

Konuşmasında muhalefet partilerini de eleştiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mankurt beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunu, kendi halkını, hatta kendi ailesini düşman gören onlara saldıran kişi demektir. İşte bunlar mankurt. Bunlar kimi zaman işte bu şekilde siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Niye kalkıp da 'sen ne diyorsun, nasıl böyle bir şey söylersin' diyor mu? Tam aksine cepheye sürüyor, arkadan da ona sufle ediyor. Bunlar kimi zaman eline silah alıp doğrudan devletine saldırır.”

Devamında Şengal’e ilişkin Irak hükümetine yapılan çağrıları da yineleyen Erdoğan, “Bağdat yönetimine özellikle söyledik; 'Eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz'. Ve bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz” dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 14:54

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