Şengal Kaymakamı: PKK Şengal'den resmi şekilde çekildi

PKK’nin dün Şengal'den resmi şekilde çekildiği, militanların araçları ve silahları ile kentten çıktığı bildiriliyor.

Sputnik, “Irak ordusu, PKK militanlarının Şengal kentinden ve köylerinden çıkması için 2 günlük süre tanımıştı. PKK militanları dün öğlen saatlerine doğru pikap araçlarla ve silahlarıyla resmi bir şekilde kentten ayrıldı” dediği haberinde, Şengal Kaymakamı Mehma Xelil’in açıklamalarına da yer verdi.

Şengal Kaymakamı, Sputnik'e verdiği demeçte, “PKK, Şengal (Sincar) halkının ve bizim talebimiz neticesinde dün resmi bir şekilde Şengal'den çekildi. Araçları ve ağır silahlarıyla Suriye tarafına doğru geçtiler. Ne kadar PKK militanının çekildiği konusunda net bir şey söyleyemem” dedi.

HAŞDİ ŞABİ: PKK’YA KARŞI İŞ BİRLİĞİNİN PARÇASI OLACAĞIZ

Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed Esedi, “Haşdi Şabi yasalara göre Irak ordusu ve güvenlik sisteminin parçasıdır. Irak hükümeti, ülkede ve bölge ülkelerine zarar veren silahlı gruplara ilişkin sorunu çözmek için çaba sarf ediyor” dedi. Rudaw’a göre Esedi, açıklamalarında şunları da söyledi:

“Irak hükümeti, Türkiye ile Irak topraklarında yasal olmayan PKK ve diğer silahlı grupların bölgedeki varlığına dair iş birliği yapmış durumdadır. Haşdi Şabi de söz konusu sorunun çözümünün bir parçası olacaktır.”

Ahmed Esedi ayrıca, Irak, Suriye ve Ürdün arasında uzanan bölgedeki sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, “Öncelikle silahlı gruplara lojistik destek yollarının kesilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Haberde, PKK’nin Şengal'den çıkarılmasını Bağdat’tan isteyen Ankara’nın, örgütün söz konusu bölgelerden çıkartılmaması durumunda Şengal'e operasyon düzenleyeceklerini açıkladığına da dikkat çekildi. (ANKA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 14:29

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