Ekonomi büyüyor, esnaf iflasın eşiğinde

Ekonomik büyüme verilerine karşın Mersin’de esnaf kendileri için ekonominin her gün kötüye gittiğini ve iflasın eşiğine sürüklendiklerini söylüyor.

Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 7,4 oranında büyüdüğü açıklandı. Ancak Mersinli esnaf büyümeden pay alamadığını ifade ediyor. Açıklanan rakamlara rağmen ekonominin her gelen gün kötüye gittiğini söyleyen esnaf, iflasın eşiğine sürüklendiklerini vurguluyor.

‘HER ŞEY HALKIN ÜZERİNE’

Mersin’de bulunan Akdeniz Çarşısı’nda ayakkabı ve çanta tamirciliği yapan 35 yıllık esnaf Ayhan Kuş, ekonomin özellikle son bir yıldır dibe vurma noktasında olduğunu ifade etti.

İktidarın ülkeyi içine sürüklediği savaşlardan kaynaklı insanların para harcamaktan korktuğunu söyleyen Kuş, özellikle son 3 aydır evlerine ekmek götürmekte dahi zorladıklarını kaydetti. Kuş, “Esnafın halini görüyorsunuz sokaklar bomboş. Birçok esnaf iflas etmiş durumda. OHAL ve Afrin’deki savaştan kaynaklı her şeye zam geliyor. Savaşın giderlerini insanlardan aldıkları vergilere zam yaparak karşılıyorlar. Esnaf eli kulağında müşterilerin gelmesini bekliyor” dedi. Kuş, çarşıda 100 esnaftan 20'sinin iş yapamadıkları için kepenk kapattığını da söyledi.

25 yıldır ayakkabı satıcılığı yapan Mehmet Dinçer de, OHAL öncesinde en büyük problemlerinin AVM'ler olduğunu, ancak OHAL’den sonra işlerin bunun çok ötesine geçtiğini söyledi. Politik atmosfer nedeniyle ekonomik sorunların derinleştiğini ifade eden Dinçer, devletin bu duruma derhal bir çözüm bulması gerektiğini belirtti.

'İŞLER KÖTÜ'

Suriye’ye dönük operasyonlarla birlikte her şeye zam geldiğini ifade eden esnaf Ömer Karakulak da, ürünleri zararına sattıklarını söyledi. Karakulak, içerisinde bulundukları durumu “İnsanlarda para olmayınca bizim de kazancımız olmuyor. 15 Aralık'tan önce işler fena değildi. Çok iyi olmasa da ödemelerimizi karşılayabilecek kadar para kazanabiliyorduk. O tarihten sonra işler bıçak keser gibi kesildi. Kazancımız olmadığı için ödemeleri yapamıyoruz” diyerek özetledi.

‘ESNAFI DÜŞÜNEN YOK’

Beyaz eşya satıcısı Süleyman Gündüz’e göre ise, ekonomik sorunlara çözüm oluşturabilecek tek güç siyasiler. “Çözüm baştakilerde ama onların da esnafı düşündüğü yok” diyen Gündüz, doların yükselmesinin en çok beyaz eşyayı etkilediğini, küçük ev eşyası bile satamaz hale geldiklerini söyledi.

İnsanların alım gücü olmadığını dile getiren Gündüz, büyük sermaye gruplarına yapılan teşvikleri de şu sözlerle eleştirdi:

“Büyük firmalara sıfır faiz ile kredi verilirken, küçük esnaflara verilmiyor. Bu da bizi zor duruma düşürüyor.” (MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 13:03

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