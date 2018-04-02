‘Yargı süreci bitmeden Akkuyu'da temel atılmamalı’

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin temeli yarın atılacak. NKP ise yargı süreci tamamlanmadan temel atılmaması gerektiğini söylüyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin temeli yarın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla atılacak.

Böyle bir proje yapılmadan önce Çevre Etkileri Raporu'nun (ÇED) değerlendirilmesi gerekildiğini belirten Mersin Nükleer Karşı Platform (NKP) Dönem Sözcüsü Av. Alpay Antmen, santralin iptali için dava açtıklarını ve hatalı olan ÇED raporunu mahkemenin olumlu bularak santralin yapılmasına yeşil ışık yaktığını ancak dava dosyasının şu an Danıştay 14. Dairesi'nde olduğunu belirtti.

Santralin temel atma törenine değinen Antman, “Yargı süreci bitmeden temel atılmamalıdır. Velev ki inşaat sürecine başladı. Danıştay olmadı, Anayasa o da olmadı AİHM durdurma kararı alırsa, yapılan yapı yıkılır” dedi.

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‘NÜKLEER SANTRALİN ATIKLARI NE OLACAK?’

Santralinin çevre ve insan yaşamı üzerindeki yaratacağı olumsuz etkiler, atıkların saklanması ve taşınma biçimi konularındaki belirsizlikleri değerlendiren Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can, “Peki nükleer santralin atıkları ne yapılacak sorusu merak konusudur. Bu konuda bizleri bilgilendirmeleri gerekiyor” diye ifade etti.

ÇED raporunun eksik olduğunu kaydeden Can, insanları ve doğayı felakete götürecek bu projenin tartışılması gerektiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Merkezi bir şekilde karar alarak uygulanan bu proje toprağa zarar verecek. Bu alanda tarım ürünleri üretilmeyecek duruma gelecek. Denizlere zarar verecek, orada yaşayan canlılara zarar verecek. Santralin olduğu bölge yetişen ürünleri tüketen insanlar da sağlıklı olmayacaktır. Bir an önce bu karardan vazgeçilmeli ve daha doğru bir planla enerji üretilmelidir.”

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‘BU PROJE EMPERYALİSTLERİN ÇIKARINA’

Santralde yaşanabilecek herhangi bir kaza durumunda hem çevrenin hem de kendilerinin ciddi zarar göreceğini dile getiren Aycan Özkan da, iktidarın hukuksuz bir şekilde nükleer santral yapmaya çalıştığına dikkat çekti. Nükleer santral yapımının hızlanmasıyla birlikte Rusya ile Türkiye arasında gizli ticari pazarlığının nişanesi olduğunu vurgulayan Özkan, “Yapılan bu pazarlık halk çıkarına değil, emperyalistlerin çıkarınadır. Halkın çıkarına olmayan bu projeye karşı gelmeli ve mücadele edilmelidir” dedi.

Santrale tepki gösteren bir başka yurttaş Kamil Mor ise Çernobil ve Fukuşima’da yaşanan faciayı hatırlatarak bunun bir daha yaşanmasını istemediğini belirtti. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 12:33

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