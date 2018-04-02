Sanatçı Mizgîn’in ‘Lorin’ albümü çıktı

Sanatçı Mizgîn’in ‘Lorîn’ adlı albümü çıktı. Albümde şair Hafızê Şîrazî’nin ‘Bihar’ şiiri de seslendiriliyor.

Sanatçı Mizgîn’in yeni albümü olan “Lorin” KOM ve MİR Müzik etiketiyle çıktı. Raflarda yerini alarak müzik severlerle buluşan albümde pop, folk, klasik ve geleneksel tarzda eserler yer alıyor.

Şair Hafızê Şîrazî’nin ‘Bihar’ şiirinin seslendirildiği albümde, şiirin müziği ise Danimarkalı rock müzik sanatçısı Nicholas Hill tarafından hazırlandı.

Mizgîn, Kürt sanatçı Mihemed Şêxo’ya ait ‘Azadî Şêrîn’ parçasını da farklı bir yorum ile müzik severlere sunuyor. Abdulwahit Zaxoyî’nin ‘De Dilo’ parçası da albüm de Mizgîn tarafından yorumlanan bir diğer klasik parça.

MİZGÎN KİMDİR?

1974’te Batman’da dünyaya gelen Mizgîn, 2 yaşında felç geçirmesi nedeniyle iki ayağını kaybeder. Bu nedenle okula hiç gitmeyen Mizgîn, zamanının büyük bir kısmını evde ağabeyinin bağlaması ile geçirir. 1994’te İstanbul’a gelen Mizgîn, burada ilk albümünü büyük zorluklar içerisinde çıkarır. 2000 yılında Danimarka’ya göç eden Mizgîn, 2003 yılında ‘Peyman’ adlı albümünü çıkarır. 2008 yılında Yılın Mülteci Sanatçısı ödülüne layık görülen sanatçı, 2011’de Danimarka Müzik Ödülleri, En iyi Dünya Müziği Albümü ödülüne layık görülür. Mizgin, Danimarkalı müzisyenlerin yanı sıra Afganistanlı, Kosovalı ve Bulgaristanlı sanatçılarla da müzik yapıyor. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 12:05

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