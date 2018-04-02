DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu: İşsizliğin giderilmesinin tek yolu, iktidarın değişmesidir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, işsizlik sayısı yılın Ekim dönemine göre 360 bin kişi azalarak, 3 milyon 287 bin kişi oldu; işsizlik oranı 1.5 puanlık azalışla yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) raporuna göre ise, işsizlik sayısı 6 milyon 190 bin. Bu da işsizlik oranının yüzde 18,3 olduğu anlamına geliyor. Bu rakamları değerlendiren DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu, işsizliğin iktidarın politikalarından kaynaklandığını ifade etti.

‘ADANA İŞSİZLİKTE İLK 3’E GİRDİ’

Gündoğdu, işsizliğin özellikle de Adana gibi sanayi şehrindeki artışına dikkat çekerek, sokaktaki işsizliğin TÜİK verilerinin çok üstünde olduğunu ifade etti. Adana’daki işsizliğe vurgu yapan Gündoğdu, “Adana sanayi şehri olarak bilinir. Adana çok eski yıllardan bu yana sürekli dışarıdan işçilerin göç ettiği bir yer olarak bilinirken, bugün Türkiye’de işsizlikte Diyarbakır ve Şırnak’tan sonra ilk üçe girmiştir. Türkiye’deki işsizlik gerçeğini Adana’ya bakarsanız görebilirsiniz” dedi.

‘ADANA’YA YATIRIM DA YOK’

İktidarın dışa bağımlı politikaları nedeniyle Çukurova’da tarımın da bitme noktasına geldiğini ve bundan dolayı işsizler ordusunun büyüdüğünü kaydeden Gündoğdu, “Her şeyin ithal edilmesinden dolayı insanlar artık tarımı bıraktı. Şu anda Adana’da varsa yoksa inşaat sektörü. Adana’nın her yerinde bir inşaat var, onun dışında Adana’ya herhangi bir yatırım yok” dedi. Gündoğdu, savaş sonrası Suriye’den gelen milyonlarca mültecinin ucuz işgücü ve sigortasız olarak çalıştırılmasının da işsizliği artıran bir neden olduğunu ileri sürdü.

‘TEK YOL İKTİDARIN DEĞİŞMESİ’

İşsizlik sorununun iktidarın politikalarından kaynaklandığını vurgulayan Gündoğdu, “İşsizliğin giderilmesinin tek bir yolu var, o da iktidarın değişmesidir. Çünkü bu sıkıntıları çözebilecek herhangi bir politikası yok. Bu iktidarla kayıt dışının artacağını, yine taşeronlaşan bir işçi furyasının olacağını biliyoruz” dedi.

‘EN FAZLA KADINLAR VE GENÇLER İŞSİZ KALDI’

İktidarın işsizlik politikasından en fazla kadınların etkilendiğini vurgulayan Gündoğdu, “Bunun sebebi kadına dönük politikalardır. Her alanda olduğu gibi işsizlik konusunda da görmezden geliniyorlar. Yapılan araştırmada genç ve kadın işsizliği yükseliyor” diye konuştu. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 11:37

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