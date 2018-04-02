Bitcoin 24 saatteki yüzde 1,05’lik artışa rağmen 7 bin doların altında

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,05’lik artışa rağmen 7 bin doların altında işlem görmeye devam ediyor.

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,05’lik artışına rağmen yedi bin doların altında işlem görmeye devam ediyor.

Piyasada işlem gören bin 596 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi durumundaki Bitcoin, geçen haftalardaki düşüş eğiliminin ardından son 24 saatte yüzde 1,05’lik bir artışla altı bin 952 dolara yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 117 milyar 861 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45,5’ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 2,96’lık bir artışla Litecoin ve yüzde 1,17’lik bir artışla Stellar yükselirken piyasadaki genel düşüş eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi 258 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 826 milyon dolar olarak hesaplanırken en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler şöyle;

- Bitcoin yüzde 1,05,

- Litecoin 2,96,

- Stellar yüzde 1,17 artarken

- Ethereum yüzde 1,03,

- Ripple yüzde 2,78,

- Bitcoin Cash yüzde 2,79,

- EOS yüzde 3,85,

- Cardano yüzde 1,65,

- NEO yüzde 3,32,

- IOTA yüzde 4,46 düştü. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 10:30

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