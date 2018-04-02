Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa'da 25 kişi hakkında gözaltı kararı

'FETÖ' soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa illerinde 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" denildi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 09:56

www.evrensel.net