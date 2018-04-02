2 Nisan akşamı tüm dünyada otizm için mavi ışık yakılacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde tüm dünyada sembolik binalar mavi ışıkla aydınlatılıyor. Peki, otizm nedir, belirtileri neler?

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan Mavi Işık Yak Kampanyası’nın (Light It Up Blue) Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile Türkiye’de sembolik binalar mavi ışıkla aydınlatılacak, insanlar mavi giyecek ve sosyal medya hesapları üzerinden #otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar vererek otizmin farkında, onların yanında olduklarını ifade edecekler.

OTİZM NEDİR?

Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir nöro - gelişimsel bozukluk. Otizmin belirtileri en erken yaşamın ilk 6. ayında fark edilebiliyor.

OTİZMİN BELİRTİLERİ NELER?

Otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor.

Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor.

HER 68 ÇOCUKTAN BİRİ OTİZM RİSKİ İLE DOĞUYOR

Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2 bin 500 çocuktan birine konan otizm tanısı, günümüzde her 68 çocuktan biri için konuluyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4milyon 568 bin aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352 bin otizmli çocuk ve gençten, okullaşabilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı ise sadece 30 bin 50.

ERKEN TANI VE EĞİTİM ÖNEMLİ

Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

IŞIKLAR OTİZM FARKINDALIĞI İÇİN YANACAK

Birleşmiş Milletler’in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, “Otizme Mavi Işık Yak” Kampanyası’nın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı ile otizm farkındalığına destek vermek için akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Galata Kulesi başta olmak üzere, İzmir Saat Kulesi, Beyazıt Yangın Kulesi, Amasya Kalesi gibi birçok yapı mavi ışıkla aydınlanacak.

“Otizme Mavi Işık Yak” Kampanyası ile ilgili açıklama yapan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, “Günümüzde her 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı alıyor olmasına rağmen GFK Türkiye ile yaptığımız “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” araştırması Türkiye’de her 10 kişiden 8’inin otizmin belirtilerini bilmediğini ortaya koydu. “Otizme Mavi Işık Yak” hem bireysel hem de kurumsal olarak destek verilebilecek ve otizm farkındalığı için herkesi harekete geçirecek uluslararası bir kampanya. Bu kampanyanın Türkiye elçisi olarak;otizmli çocuklarımıza ve gençlerimize ışık olmak isteyen herkesi 2 Nisan günü mavi giyinmeye, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapmaya, binaların mavi ışıkla aydınlanmasını sağlamaya ve otizm farkındalığına destek vermeye davet ediyorum.” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 09:48

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