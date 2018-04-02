Sadece İngilizlerin değil hepimizin kökeni Afrika

DNA’lar üzerinde yapılan araştırmalar, dünyada yaşayan 8 milyara yakın insanın, yaklaşık 100 bin yıl önce Doğu Afrika’da yaşayan ortaya koyuyor.

Tonguç KARAHAN

Geçtiğimiz günlerde birçok gazete ve internet sitesinde çıkan bir haber birçoğumuzu şaşırttı, belki birçoğumuzu da kızdırdı! Bilimsel bir araştırma sonucuna dayanan habere göre, meğer İngilizlerin ataları siyah derili ve mavi gözlüymüş...

İngiltere’de 9 bin yıl önce yaşamış bir insanın iskeleti üzerinde yapılan DNA testleri, İngilizlerin atalarının sanıldığının tersine beyaz tenli olmadığını göstermiş. Ada’da şimdiye kadar bulunmuş olan bu en eski iskelet üzerinde yapılan araştırmalar ayrıca ilk modern İngiliz’in siyah saçlı ve geniş elmacık kemikleri olduğunu da ortaya çıkarmış.

Sıradan gibi görünse de, aslında birçok açıdan önemli ve çarpıcı bir bulguyu içeren bu haber en çok da insanları ten renkleri, kafatasları veya yüz şekillerine göre derecelendirip, birini diğerlerine üstün sayan ırkçı görüşlere sahip olanları kızdırmıştır haliyle. Öyle ya, her bakımdan üstün Avrupalılar nasıl olur da Afrikalılarla ortak atalara sahip olur!

100 BİN YIL ÖNCE BAŞLAYAN BİR HİKAYE

İnsanların DNA’ları üzerinde yapılan araştırmalar, bugün dünyada yaşayan 8 milyara yakın insanın, yaklaşık 100 bin yıl önce Doğu Afrika’da yaşayan ortak atalarımızdan türediğini ortaya koyuyor. Birçok başka insan türü evrim sürecinde tutunamayıp yok olurken, bu grup varlığını korur ve bütün dünyaya yayılır. Doğu Afrika’daki iklim, beslenme vb. nedenlerle bulundukları ortamı terk eden atalarımız ilk olarak Nil Vadisi ve Sina Yarımadası’ndan Ortadoğu’ya göç ederler. Bundan 60 bin yıl önce de Hindistan ve Güneydoğu Asya’nın kıyı şeridi boyunca sürüp Avusturalya’ya kadar uzanan bir göç dalgası başlar. Atalarımızın göçünün Avrupa’ya ulaşması ise 40 bin yıl; Sibirya ve Alaska’yı birbirine bağlayan düzlük boyunca Kuzey ve Güney Amerika’ya ulaşması da 10 bin yıl öncesine dayanır.

“Genetik bilginin bir nesilden başka bir nesle taşınmasını sağlayan, uzun ve karmaşık bir molekül olan insan DNA’sı insanlık tarihinin silinmez bir damgasını taşır. Ve DNA’mız, 4 milyon yıldan fazla bir süre önce iki ayağının üzerinde yürümeye başlayan Afrikalı maymunun evrimini gösterir. Modern insanların 7 bin 500 nesil öncesinde Doğu Afrika’nın savanlarında ortaya çıkışını belgeler. Ve modern insanın ‘ırklara’ ve ‘etnik gruplara’ ayrılışının kronolojisini açıklar.”

AVRUPA’NIN MODERN İNSANLA TANIŞMASI

Modern insanın Doğu Afrika’dan başlayan göçünün Avrupa’ya ulaşması yaklaşık 40 bin yıl öncesine uzanıyor. Ortadoğu-Türkiye-Balkanlar ve Kafkasya-Ukrayna rotasını kullanarak Avrupa’ya geldiklerinde Neandertal insanlarıyla karşılaştılar. Bugün Avrupalıların hemen hepsinde bulunan mitokondriyal ve Y kromozomu haplaoitleri, Ortadoğu’da halen varolan haploitlerden türemiştir.

Neandertal insanlarına oranla daha “üstün” olan atalarımız Avrupa’da giderek yayılmış ve kıtanın tek insan türü olmuştur. Ancak 29 bin yıl önce iklimin aniden değişip buzul çağının başlaması, atalarımızın İngiltere, Hollanda, Almanya ve Polonya’yı terkederek Avrupa’nın güneyine doğru çekilmesine neden olmuştur. Zorlu doğa koşulları özellikle Balkanlarda toplaşan atalarımız, daha ileri teknikler geliştirmek durumunda kalmış ve doğanın ortaya çıkardığı dezavantaj, tersine insanlığın gelişimine hız katmıştır.

13 bin yıl önce buzul çağının sona erip buzulların geri çekilmesiyle, atalarımız ikinci kez Orta ve Kuzey Avrupa’ya yönelmişler. Bugünkü İngiltere’nin ada halini alması da 8 bin 500 yıl önce, kutuplardaki erime nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu olmuştur.

Avrupa’da avcılıktan yerleşikliğe geçişin ve tarımın icadı ise ilk kez 9 bin yıl önce Yunanistan’da gerçekleşir. Ortadoğu’da yaşayan atalarımızın tarıma geçişi Avrupa’dan 4-5 bin yıl daha önce olmuş ve büyük ihtimalle, çiftçiliği öğrenen Ortadoğu’lu grupların göçüyle Avrupa’ya uzanmıştır.

Özetle ifade edecek olursak, modern genetik bilimi açık ve net olarak göstermektedir ki, sadece İngilizlerin değil bugün Avrupa’daki bütün insanların ortak ataları en nihayetinde Doğu Afrika’da yaşayan Homo sapiens türüne dayanır. Ve her ne kadar ten rengi, göz, vücut özellikleri vb. bakımından büyük farklılıklar gösterse de örneğin bir Almanla bir Türk, bir İngilizle bir Çinli ya da bir İspanyolla bir Hindistanlı genetik olarak aslında çok yakındırlar ve ortak atalara sahiptirler. Bu yüzden İngilizlerin atalarının siyah tenli çıkması bir sürpriz değil, insanlığın geçirdiği evrimin modern bilim tarafından bir kez daha doğrulanan gerçeğidir.

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