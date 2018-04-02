Cezaevi aracı uçuruma yuvarlandı, 3 kişi yaşamını yitirdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde, cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2’si asker 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde kardeşinin cenazesine katılan bir mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre yükseklikten yuvarlanan cezaevi nakil aracındaki 2 asker yaşamını yitirdi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü de kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren askerlerin Uzman Çavuş Oğuz İnan ve Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç olduğu öğrenildi.

AFAD, 112 Acil, UMKE ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan aracın sürücüsü Ramazan Işık, götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan mahkum Gurbet Kalaycı ile 1'i astsubay 13 askerin tedavisine devam ediliyor.

VALİ, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Karabük Valisi Kemal Çeber ve Ak Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Çeber yaptığı açıklamada, "İki uzman çavuşumuz şehit oldu, bir de araç şoförümüz. 14 yaralımız var. Hepsinin durumu iyi. Sadece kırık şeklinde travmalar var. Bir mahkumun ağabeyi vefat ediyor. Mahkumu cezaevi ring aracı cenazeye götürüyor, dönüşte kaza oluyor. Detaylı araştırılacak ama ilk belirlemelere göre araç tali yolda ilerlerken tekerini kaptırıyor. Yaklaşık 100 metre şarampole yuvarlanıyor. İki şehidimizi orada verdik. Şoförümüzü ise hastanede kaybettik. Başımız sağolsun" dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 01:06

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