Altınordu'da belediyenin bitmeyen çalışmaları bıktırdı

Emek Partisi Altınordu İlçe Başkanı Yusuf Kaya, Altınordu sokaklarındaki bitmeyen çalışmalara tepki göstererek, 'herkes şikayetçi' dedi.

Emek Partisi (EMEP) Altınordu İlçe Başkanı Yusuf Kaya, Altınordu sokaklarındaki çalışmaların bitirilmemesine tepki gösterdi.

Belediye hizmetlerinin eziyete dönüştüğünü belirten Kaya “Yapılacak işlerin bir sırası olur. Şehrin her tarafı aynı anda kırılıp dökülmez. Çalışmanın ne zaman biteceği de bilinmiyor. Yapılan yer yıkılıyor, yeniden yapılıyor” diye konuştu. Dolmuşların hangi yoldan gideceğini şaşırdığını, yolcuların nerede bekleyeceğini bilmediğini anlatan Kaya “Dolmuş yolu çalışmalar nedeniyle sürekli değişiyor. Esnaf, işyerinde toz temizliği yapmaktan bıktı. Sokakta gezenler ise, ayaklarının bir çukur ya da taş-kalas engeline takılmaması için zıplayarak dolaşıyor” dedi. (Ordu/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 22:29

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