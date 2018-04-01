Diyarbakır’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 25 yaralı

Diyarbakır'da bir yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Eğil ilçesinden Diyarbakır'a gelen S.A. yönetimindeki 21 AC 779 plakalı minibüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 MM 739 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada, her iki araçta bulunan aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 25 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (Diyarbakır/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 22:01

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