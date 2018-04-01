Afrin'de patlama: 1 sivil personel yaşamını yitirdi
01 Nisan 2018 21:53
Afrin'de askeri aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu bir sivil personel yaşamını yitirdi üç asker de yaralandı.
Afrin'de, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında mayın infilakı sonucu 1 sivil personel yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.
Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde hareket halindeki askeri aracın üzerinden geçtiği mayın infilak etti. Önceden tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel öldü, 3 asker de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı, patlamaya ilişkin açıklama yaptı. (DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 21:57
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