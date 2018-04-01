Afrin'de patlama: 1 sivil personel yaşamını yitirdi

Afrin'de askeri aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu bir sivil personel yaşamını yitirdi üç asker de yaralandı.

Afrin'de, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında mayın infilakı sonucu 1 sivil personel yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.

Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde hareket halindeki askeri aracın üzerinden geçtiği mayın infilak etti. Önceden tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel öldü, 3 asker de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı, patlamaya ilişkin açıklama yaptı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 21:57

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