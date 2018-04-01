Emek Gençliği 8. Bölge Konferansını gerçekleştirdi

Emek Gençliği, Malatya, Adıyaman, Dersim, Antep, Elazığ, Diyarbakır ve Erzincan'dan delegelerin katılımıyla 8. Bölge Konferansını gerçekleştirdi.

Emek Gençliği Bölge Örgütü’nün 8. Konferansı Malatya’da gerçekleştirildi.

Emek Partisi Malatya il binasında yapılan konferansa Malatya, Adıyaman, Dersim, Antep, Elazığ, Diyarbakır ve Erzincan illerinden delegeler katıldı.Yapılan konuşmalarda ülkede ve bölgede savaş politikalarına ve OHAL’e karşı mücadele vurgusu yapıldı.

BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK TALEPLERİ

Konferansta güvenli bir gelecek ve barış, siyasal özgürlükler gibi öncelikli talepleri dile getiren gençler, geniş gençlik kesimlerinin örgütlenmesinin önemine değindi.

GELECEK KAYGISI İKİ KAT ARTTI

Konferansta yapılan konuşmalarda Erdoğan yönetiminin de bölge egemenleri gibi bölgede bir pay kapmak istediği, bu politikanın içeride de aynı şekilde devam ettiği ifade edilirken, bu sürecin gençlerin acil taleplerinin görünmez hale gelmesine sebep olduğuna dikkat çekildi. Kürt kentlerinde yaşanan yıkıma dikkat çeken gençler, ulusal haklar, ekonomik ve sosyal haklardaki tırpanlanmayla Bölge gençliğinin gelecek kaygısının iki kat daha fazla arttığı ifade ettiler.

MÜCADELE VURGUSU

15 Temmuz Darbesi’nin ardından ‘FETÖ’yle mücadele edeceğiz’ denilerek getirilen OHAL’in ülkede olağan bir yönetme biçimi halini aldığı ifade edilirken, savaş politikalarına ve OHAL’e karşı mücadele vurgusu konferansın öne çıkan başlıklarından oldu. (Malatya/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 19:52

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