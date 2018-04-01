Ankara'da kadınlar istismara karşı imza topladı

Ankara Yenimahalle’de kadınlar, ‘Çocuk istismarını aklatmayacağız’ diyerek imza topladı. Batıkent Semt Pazarında gerçekleştirilen kampanyaya imza veren kadınlar “Herkes karşı çıksın, benim başıma gelmez diye bir şey yok” dedi.

Yenimahalleli kadınlar, Batıkent semt pazarında buluşarak çocuk istismarına karşı imza topladı. Kampanyaya ilgi yoğun oldu. Kadınlar, çocuk istismarı haberlerinden gözlerine uyku girmediğini söylüyor. Kadınlar, “Herkes karşı çıksın, benim başıma gelmez diye bir şey yok”dedi. (EKMEK VE GÜL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 18:22

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