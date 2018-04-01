Galatasaray - Trabzonspor ilk yarı sonucu: 1-0

Galatasaray, Trabzonspor karşısında Sofiane Feghouli'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı, sarı kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

7'nci dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mariano ceza sahası içerisinde topla buluştu ve pasını Feghouli'ye aktardı. Altıpas içerisinde topa dokunan Feghouli ağları sarstı.

16'ncı dakikada Selçuk İnan topu ceza sahası içerisine kesti. Topla buluşan Gomis'in vuruşu savunmadan sekti. Seken meşin yuvarlağa Selçuk sert vurdu, top direk dibinden auta gitti.

29'uncu dakikada Belhanda, Feghouli'nin ortasında savunmadan seken top ile buluştu ve şutunu çekti, kaleci Onur yatarak topun sahibi oldu.

34'üncü dakikada Rodrigues topla buluştu ve Gomis ile duvar pası yaptı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Rodrigues'in şutu savunmadan döndü.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

GALATASARAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıktığı ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü Fernando'yu kart cezasından dolayı ilk 11'e alamazken yerine Ryan Donk'a görev verdi. Terim ayrıca, Fenerbahçe mücadelesinde sağ bekte forma giyen Martin Linnes'in yerine Mariano'yu Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile çıktı.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇALIMBAY, İKİ İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise takımının Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçında görev verdiği Onazi'nin cezalı olmasından ötürü bu futbolcunun yerine Okay'ı orta sahaya çekerek, stoperde Hubocan'a şans verdi. Çalımbay ayrıca, Olcay Şahan'ı da 4 maçın ardından yedek kulübesine gönderirken, bu oyuncunun yerine Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü. Bordo mavililer sahaya; Onur, Pereira, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak ilk 11'i ile çıktı.

TÜRK TELEKOM STADI KAPALI GİŞE

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nda boş tribün kalmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan koltukların tamamını satın alırken, bordo mavili taraftarlar da yine kendilerine ayrılan deplasman tribününü hınca hınç doldurdu.

U21'DE KAZANAN TRABZONSPOR

Galatasaray ile Trabzonspor arasında U21 Ligi'nde oynanan mücadelede kazanan taraf deplasmanda 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

TRABZONSPOR, GALATASARAY'A KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde oynadığı son 3 Galatasaray maçında kazanan taraf oldu. Bordo mavililer rakibine 2'si evinde, biri deplasmanda olmak üzere toplam 3 maçta üstünlük kurarken, bu maçlarda kalesinde yalnızca bir gol gördü.(SPOR SERVİSİ)

Galatasaray’ın evinde bileği bükülmüyor

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 19:59

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