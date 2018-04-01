Validebağ Korusu'ndaki kütüphanenin kaldırılmasına tepki

Validebağ Korusu içindeki kütüphanenin kaldırılarak, kitaplara el konulmasına mahalleli tepki gösterdi: Kafe değil kitaplık istiyoruz.

Validebağ Korusu içindeki atölye binalarının kafeye dönüştürülmesinin ardından, Validebağ Gönüllüleri'nin ısrarıyla binanın bir bölümünde mahalle sakinlerinin kullanımına açılan kitaplık kaldırılarak, kitaplara el konuldu. Validebağ Gönüllüleri ve mahalleli kitaplığın kaldırılmasını protesto etti.

"Kitaplığımızı da, kitaplarımızı da, okuma salonumuzu da geri istiyoruz. El koyamazsınız" pankartı açan yaşam savunucuları "Kitaplar esir alınamaz", "Validebağ korudur, ticari zihniyetle yönetilemez", "Ranta ortak olmuyoruz, kitaplık istiyoruz" dövizleri taşıdı. Yaşam savunuları ve mahalleli sık sık "Susmuyoruz, korkmuyoruz kitaplarımızı istiyoruz", "Kafe değil kitaplık istiyoruz" sloganları attı.

'BİNALARIN EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT AMAÇLI KULLANILMASINI HEP SAVUNDUK'

Atölye binaları önünde yapılan açıklamayı Validebağ gönüllüleri adına Altunizade Muhtarı Rıza Şener okudu.

Şener, "Bu binaların aslına uygun bir şekilde restore edildikten sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın adına yaraşır şekilde, eğitim, kültür, sanat amaçlı olarak kullanılmasını hep savunduk. Nitekim 2016 yılında, binaların restorasyona alınacağını duyduğumuzdan itibaren bu talebimizi tüm ilgili resmi makamlara ilettik. Ne yazık ki, Öğretmenevi yönetimi binaları kafe olarak kullanmak istiyordu. Oysa Koru içinde, zaten çok sayıda kafe bulunmaktadır. Bu yanlış karardan vazgeçirebilmek için aylarca inşaatın önünde imza topladık; çok sayıda dilekçe verdik. Israrlı taleplerimiz sonucu, binanın bir bölümünün kitaplık haline dönüşmesi ve o bölümde kitap okunması konusunda Öğretmenevi Müdürü İsmail Kahraman’dan söz aldık" dedi.

Verilen sözün tutulmadığını söyleyen Şener, "10 Mart Cumartesi günü, Validebağ Gönüllüleri ve mahalle sakinlerince bağışlanan 300 civarında kitap raflardan kaldırılmıştı. Gerekçe, kitapların incelenmesi, sakıncalı olanların ayıklanması olarak açıklandı. Fakat birkaç saatte bitirilebilecek inceleme günlerce bitmedi. Biz tüm iyi niyetimizle ve sabırla bekledik. 11 Mart Pazar günü ise kitaplık rafları da İsmail Kahraman tarafından kaldırıldı. Sonraki günlerde kitaplık raflarını ve kitaplarımızı sözlü olarak defalarca geri istedik. Sonuç alamayınca durumu Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirdik" diye konuştu.

'KİTAPLARIMIZI VE KİTAP RAFLARIMIZI GERİ İSTİYORUZ'

"Validebağ Korusu, Milli Eğitim mensuplarının yararlanması için Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiştir, ticari amaçlarla kullanılmak için değil" diyen Şener sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli Eğitim Bakanlığı ve onun mensupları, ülkede eğitimin ve kültürün gelişmesi için çaba harcamakla yükümlüdürler, ticaretin değil. Validebağ Öğretmen Evi Müdürü İsmail Kahraman’ı defalarca uyardık, fakat anlamamakta direniyor. Koruya sakin, doğal ve yeşil bir ortamda yürüyüş ya da spor yapmak, dinlenmek için gelen yurttaşları “müşteri” olarak görüyor.Validebağ Gönüllüleri ve mahalle sakinleri olarak, kitaplarımızı ve kitap raflarını geri istiyoruz. Kitapların geri verilmemesi halinde yasal haklarımızı kullanacağız. Bize okuma salonu yapılacağı sözü verilen alandaki uyduruk rezervasyonları kabul etmiyoruz. Kısacası, Validebağ Korusu ticarethane değildir. Siz hoşlanmayabilirsiniz ama, Validebağ Korusu I. derece tarihi ve doğal sit alanıdır ve öyle kalacaktır."

Daha sonra atölye binalarının bulunduğu alandan Adile Sultan Kasr'ına yürüyüş gerçekleştiren yaşam savunucuları Öğretmenevi Müdürü İsmail Kahraman'a tepki göstererek, bir açıklama yapmasını talep etti. Kahraman bu talebi reddetti. Atölye binaları önünde eylem ve etkinlikler devam ediyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 16:01

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