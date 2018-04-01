Kosova Başbakanı, 'FETÖ' üyeliğiyle suçlananların aileleriyle görüştü

Kosova Başbakanı Haradinay, 'FETÖ' üyesi oldukları gerekçesiyle operasyonla Türkiye'ye getirilen öğretmenlerin aileleriyle görüştü.

Kosova'da 'FETÖ' üyesi oldukları öne sürülen 6 kişinin Kosova İstihbarat Ajansı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesinin ardından, Kosova Meclisi önünde eşlerinden bilgi almak için bekleyen aileleri Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ziyaret edip bilgi aldı.

Desteklerinden dolayı teşekkür eden aileler sadece bir beklentilerinin olduğunu belirtti ve “Kaçırılan öğretmenlerin aileleri olarak hayatlarından endişe duymaktayız. Öğrencilerimizin, velilerimizin kısaca okullar ne olacak, nasıl bir süreç devam edecek? Biz halkın önünde, kamuoyu önünde resmi olarak hem bizim hayati güvencemiz hem de diğer arkadaşların korkularını yenmeleri adına nasıl bir garanti verebilirler?” dedi.

Kosova Başbakanı Haradinay da, bundan sonra bu tür olayların yaşanmayacağını belirterek danışmanlarıyla bu konu hakkında daha detaylı bilgi alacaklarının altını çizdi.

ERDOĞAN: KOSOVALI KARDEŞLERİM SENİN GİBİ BİR BAŞBAKANA PRİM VERMEZ

Öte yandan operasyona ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Haradinay'a yüklendi. "Türkiye'ye darbe girişimde bulunan bu adamları sen koynunda nasıl beslersin? Bunun hesabını sen de vereceksin" diyen Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'yı tanıyan ikinci ülke olduğunu hatırlattı. Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

"İşte bakın Milli İstibarat Teşkilatımız Kosava'da yaptığı operasyonla 6 tane bunların Balkanlar'daki en üst düzey yöneticilerini paketlediler getirdiler. Ama üzüntüm var. Nedir üzüntüm? Kosova'nın Başbakanı istihbaratın başındaki kişiyle, İçişleri Bakanı'nı görevden aldı. Ben tabii şimdi soruyorum; ey Kosova'nın Başbakanı kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. Dünyada ikinci sırada biz tanıdık o Kosova'yı, senin bundan haberin yok mu? Kosova'yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye'ye darbe girişimde bulunan bu adamları sen koynunda nasıl beslersin? Bunun hesabını sen de vereceksin. Ve benim Kosovalı kardeşlerim senin gibi başbakana da prim vermez. Benim Kosovalı kardeşlerim sana bunun hesabını soracaktır, ben bunu da biliyorum. Öyle uzaktan kumandayla siyaset yapılmaz. Uzaktan kumandayla siyaset yapanlar aynen yine uzaktan kumandayla o siyasette de miadını doldururlar. Türkiye'nin aba altından sopa göstermelerle, tehdit kokan beyanatlarla, proje ürünü terör örgütleriyle, kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğunu ham dolsun 4-5 yılda defalarca ispatladık" dedi.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, olay sonrası hükümet kabinesinde İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi’yi görevden almıştı. (DIŞ HABERLER)

Kosova’da bakan ve istihbarat direktörü görevden alındı

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 14:52

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