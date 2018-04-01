İhraç edilen Eğitim Sen’linin olmayan maaşına kesme cezası geldi

KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen Aydın yöneticisi Savaş İlhan'ın olmayan maaşı için valilik maaş kesme cezası verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Zafer İlkokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaparken, 7 Şubat 2017'de yayınlanan 686 Sayılı Kararname ile kamudan ihraç edilen Eğitim Sen Aydın Şubesi Örgütlenme Sekreteri Savaş İlhan için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ceza verdi.



İlhan hakkında, geçtiğimiz yılın Ekim ayında OHAL'in kaldırılması, kararnamelerin iptal edilmesi ve kamudan ihraç edilenlerin görevlerine iade edilmesi için başlatılan imza kampanyasına imza attığı için disiplin soruşturması başlatıldı.

Başlatılan soruşturma, İlhan'ın bu süre zarfında KHK ile görevinden ihraç edilmesine rağmen sürdürüldü. Soruşturmaya gerekçe olarak imza metninin içeriği gösterilirken Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen tebligat, İlhan'ın imzaladığı metin için 'korsan dilekçe' benzetmesinde bulunuldu.

Müfettişler hazırladıkları raporda İlhan için ihraç talep etti ancak Mili Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ihraç talebini fazla bularak talebi geri çevirdi. Dosyayı inceleyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak ceza verdi.

Gönderilen tebligatta İlhan'ın KHK ile ihraç edildiği de belirtiliyor. Tebligatta "657 sayılı kanunun 125/C-(ı) 'Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' maddesi kapsamında '1/30 oranında aylıktan kesme' cezası ile tecziye edilmeniz tarafımca uygun görülmüştür' denildi. (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 14:43

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