İnşaat işçilerine Kürtçe yasağı Meclis’e taşındı

İstanbul'da bir inşaat firmasında Türkçe dışındaki dillerin konuşulmasının yasaklanmasını Meclis gündemine taşındı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, İstanbul'da bir inşaat firmasında Türkçe dışındaki dillerin konuşulmasının yasaklanmasına ilişkin soru önergesi verdi.

Akdoğan'ın "Türkiye’de Kürtçe dilene karşı fobi ve inkâr gün geçtikçe artmaktadır" dediği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinin gerekçesinde, “Söz konusu firmanın Kürtlerin anadiline yapmış olduğu bu ırkçı yasak insanların kutuplaşmasını, kin ve nefretin oluşmasını sağlamaktadır. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, Bakanları ve milletvekilleri Kürtlerin yaşadığı bölgelerde katıldıkları etkinliklerde Kürtçe konuştukları basına ve kamuoyuna yansımıştır. Türkiye’de Kürtçe dilene karşı fobi ve inkâr gün geçtikçe artmaktadır” ifadelerine yer verildi.

İnşaat işçilerine Kürtçe yasağı

Akdoğan'ın İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şu şekilde:

“* Bu güne kadar bakanlığınızca Kürtçe dilinin korunması ve özgür konuşulması için neler yapılmıştır?

* Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve T.C vatandaşı olan 20 milyondan fazla insanın anadilini konuşmasından dolayı uğradığı çirkin muamelelerin, insanlar üzerinde yarattığı duygusal kırılmamın ve ayrışmanın önüne nasıl geçmeyi düşünüyorsunuz?

* Söz konusu firma için herhangi bir işlem yapılacak mıdır?

* Bugüne kadar Kürtçe konuştuğu gerekçe gösterilerek darp edilen, sözlü tacize uğrayan ve hatta öldürülen kişilerden haberdar mısınız? Bunun için nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz?

* Türkiye’de Kürtçe dilinin yasak olduğunu belirten herhangi bir yasa ya da genelge var mıdır? Varsa bu yasa hangi evrensel hukuk ve insan hakları ilkesine dayanmaktadır?

* Söz konusu firmanın yaptığı bu haksız ve çirkin davranışı baz alırsak, herhangi bir firmanın veya kurumun böyle bir uygulama yapma hakkı var mıdır? Varsa bu hangi iş hukukuna ve ahlakına dayanmaktadır? (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 14:23

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