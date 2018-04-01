İstanbul'da dayanışma yemeğine katılan Selma Gürkan: Kazanacağız

EMEP İstanbul İl Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde konuşan Selma Gürkan 'Ortak mücadele, sokakta da sandıkta da kazanacak' dedi.

İstanbul'da düzenlenen dayanışma yemeğinde konuşan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, "AKP ile Erdoğan’ın sandıktan tek güç olarak çıkma planını, projesini boşa çıkaracağız. Demokrasi güçlerinin, barış güçlerinin halk güçlerinin ortak mücadelesi sokakta da sandıkta da kazanacak” dedi.

Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Örgütü tarafından Bakırköy’de bulunan Figaro Düğün Salonu’nda düzenlenen dayanışma yemeğine siyasi parti ve sendikacıların temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce işçi ve emekçi katıldı. Dayanışma yemeğinde müzisyenler Haluk Tolga İlhan ve Grup Gerduni sahne aldı. Çağdaş Çavuşoğlu ise tulum dinletisi gerçekleştirdi.

Yemekte konuşan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan siyasi iktidarın kadınlara yönelik politikalarını eleştirerek “Bu siyasi iktidar, siyasetin geleceğini kadınlara yönelik gerici politikalar üzerinden örmeye çalışıyor. İşte biz siyasi iktidarın bu gerici yasalarına karşı, istismar yasasına karşı sokağı çıkan kadınların kahkahasının gücüyle cevap vereceğiz” dedi.

EMPERYALİZM İŞBİRLİKÇİLERİNE KARŞI DENİZLERİN COŞKUSU...

İktidarın diktatörlüğünü pekiştirmesinde ana politikalarından birinin savaş politikası olduğunu söyleyen Gürkan, “Emperyalist güçlerin Ortadoğu’yu paylaşma, Ortadoğu’dan pay kapma savaşının bir ortağı olarak AKP’nin bölgedeki savaşçı politikalarına karşı, emperyalistlere ve işbirlikçilerine karşı Denizlerin coşkusuyla antiemperyalist cevabı vermeye devam edeceğiz. İktidar ne kadar uğraştıysa da gerici politikalarına gençliği yedekleyemedi. İşte gençliğin coşkusuyla, gençliğin enerjisiyle bu politikalara ‘dur’ demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İktidarın baskıcı, savaşçı, sömürücü politikalarının yanına yasal düzenlemelerini koyduğuna dikkat çeken Gürkan şunları söyledi:

“Seçim ittifak yasasıyla sandığı kurup hiç engelsiz bu sandıktan çıkacağını zannediyor. OHAL koşullarına karşı, ittifak yasasına karşı biz ortak bir iradeyle OHAL’i püskürtmenin, ortak bir mücadeleyle bu koşulları değiştirmenin yolunu bulacağız. Bu mücadele ortaklığıyla AKP ile Erdoğan’ın sandıktan tek güç olarak çıkma planını, çıkma projesini boşa çıkaracağız. Demokrasi güçlerinin, barış güçlerinin, halk güçlerinin ortak mücadelesi sokakta da kazanacak, sandıkta da kazanacak. Demokrasi kazanacak, barış kazanacak, özgürlükler kazanacak. Ben bu dayanışma sofralarının aynı zamanda kavganın ortaklığı sofralarına döneceğine inanıyorum.”

DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros

EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barboros ise konuşmasında dayanışmanın önemine dikkat çekti. “Tek adam tek parti baskısının, OHAL’in hayatımızı kuşatmasına inat bugün yan yana olmaya, birlikte durmaya, daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var” diyen Barbaros, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü ve 21 Mart Newroz kutlamasını hatırlattı. “Şimdi 1 Mayıs’ta kapitalizmin sömürüsüne, işsizlik, yoksulluk ve güvencesizliğe karşı iş, ekmek, özgürlük talepleriyle birleşip alana çıkmalıyız” dedi.

Barboros, parti olarak kapitalist sömürüye, tek adam tek parti rejimine karşı demokrasiyi, laikliği, barışı ve sosyalizmi savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 13:40

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