İYİ Parti 1. Olağan Kurultayı başladı: Tek aday Akşener

İYİ Parti 1. Olağan Kurultayı 'Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evlad-ı Fatihan derler, adı Meral' şarkısı ve İzmir Marşı eşliğinde gerçekleşiyor.

İYİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 1'inci Olağan Kurultayı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganı ve dövizleri ile karşılandı.

İYİ Parti'nin 1'inci Olağanüstü Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda başladı. Salona giremeyen partililer, kurultayı dışarıda kurulan ekrandan takip etti.

Salonda İstiklal Marşı'nın "Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesi ile "İYİ'ler kazanır" ve "Türkiye İYİ olacak" ifadelerinin yer aldığı pankartlar asıldı. Salonda sık sık, "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atılarak "İzmir Marşı" söylendi. Sık sık "Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evlad-ı Fatihan derler, adı Meral" sözlerini içeren partinin yeni seçim şarkısı çalındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener salona girerken "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganları ve dövizleri ile karşılandı. Akşener, Çerkes şarkısı Şeyh Şamil ile salona giriş yaptı. Salonun ortasına kurulan platform üzerinde yürüyerek salonu selamlayan Akşener salonu selamladıktan sonra parti yöneticileri için ayrılan salonun ortasındaki bölüm yerine bir grup genç partili ile delegelerin arasında oturdu.

Kurultay Divan Başkanlığına oy birliğiyle eski Bakan Ahat Andican getirildi. Andican, Akşener’i “Sayın genel başkanım, müstekbel Cumhurbaşkanım” diye selamladı.

Kongreye AKP kurucularından, esi Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de katıldı. Şener’in görüntüsü ekranda yayınlanınca salondan büyük alkış aldı.

'BU SESSİZLİK HUZURUN DEĞİL, KORKUNUN SESSİZLİĞİDİR'

Kurultay divanı seçiminin ardından konuşmasına başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu ülkenin gidişatına 'dur' demek zorunda olduklarını söyledi:

“Artık, çözümsüzlük ve umutsuzluk batağına saplanmak yok. Artık güç simsarlarından korkmak yok. Artık, bu ülkede iyileri ve iyilikleri konuşmamızın zamanı geldi. Herkes biliyor, hepimiz biliyoruz, ülkemizdeki bu sessizlik, huzurun sessizliği değil, korkunun sessizliğidir. Ekonomi tepetaklak olmuş yokuş aşağı inerken, korkunun suskunluğunu, huzurun sessizliği gibi yutturuyorlar. Bizler, biz iyiler, o korku duvarlarını yıkacağız. Bizler korkudan susanlardan değiliz, bizler, bağıranlara boyun eğenlerden hiç değiliz.”

'KENDİ DÜZENLERİ İÇİN ÜLKENİN DÜZENİNİ BOZDULAR'

AKP hükümetine seslenen Akşener, şöyle konuştu:

“Sizlere söylüyorum; artık bu aziz millete kör, sağır, dilsiz muamelesi yapamayacaksınız. Gerçeklerin üstünü, korku gücüyle, tehditle, medyaya abanarak örtemezsiniz. Bizler buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Bugün ülkemizi yönetenler, kendi düzenlerini kurmak için ülkemizin düzenini bozdular. İşsiz ve çaresiz gençlerimizi, plansız programsız açtıkları üniversitelerle oyalayacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. Sizler ve bizler, hepimiz; güzelim Türkiye Cumhuriyeti, yalanlar cumhuriyeti olmaktan kurtulsun diye, yorgun, yoksul, korkan, itelenmiş, işsiz ve yalnız kalmış, bıkmış, bunalmış herkesin içi ferahlasın diye siyaset yapıyoruz. Bu aziz millet 'Artık yeter' dediğinde biter en güçlü saltanat. Bu aziz millet 'bitti' dediğinde biter her şey. Çünkü ülkemizin, hepimizin, çoluğumuzun çocuğumuzun, bir tek ama bir tek kişi ayırmaksızın hepimizin rahat bir nefes almaya ihtiyacı var. Çünkü, anamız, babamız, çocuğumuz, gencimiz, yaşlımız, işçimiz, çiftçimiz, memurumuz, esnafımız, emeklimiz, hepimiz, krizden krize koşmaktan, gerim gerim gerilmekten bıktık, usandık. Millet sizin sürekli aldatılmanızdan bıktı, usandı. Her aldanışınızın faturasını ödemekten bıktı, usandı. Durmadan ama durmadan yalan söylemenizden bıktı, usandı.”

İTTİFAK AÇIKLAMASI

İYİ Parti'nin başka partilerle ittifak kurduğu yönündeki iddialara da değinen Akşener, “Bize her gün bir partiyle ittifak kurduruyorlar. Yapmadığımızı yaptı, söylemediğimizi söyledi olarak yayıyorlar. Ahlaklı olun. Edepli olun. 'Fitne ve zulüm ölümden beterdir' diyor Cenab-ı Hak. Eğer böyle devam ederseniz, bilin ki; 'Adınız Haccac gibi zalim yazılır tarihe” diye konuştu.

Meral Akşener'in seçime tek aday olarak gireceği kurultayda, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.(Ankara/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 14:44

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