60 kişilik tekneye 112 Suriyeli mülteciyi bindirmişler

Mersin'de Akdeniz açıklarında engellenen Suriyeli 112 mültecinin, 60 kişilik tekneye bindirildiği ortaya çıktı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. isimli organizatörün, irtibatlı olduğu kişilerle birlikte Suriyeli mültecileri, Mersin'de sahile yakın bölgelerdeki otellerde konaklatıp, teknelerle Akdeniz açıklarında bekletilen büyük yük gemilerine taşıdığı bilgisini aldı ve 8 şüpheliyi, 28 Şubat'ta teknik takibe aldı.

ORGANİZATÖR, 5 ÜLKEDEN ARANIYORDU

30 Mart günü 112 Suriyeli mülteciyi önceden ayarlanan araçlarla Silifke ilçesi Taşucu sahilinde bulunan koylara götürdüğü ve buradan ayarladıkları tekneye yükleyerek, Kıbrıs Rum Kesimi'ne sevk edecekleri belirlendi. Tekneye, dün akşam saatlerinde, Akdeniz açıklarında operasyon düzenledi. Teknedeki 7'si kadın, 9'u çocuk toplam 112 Suriye mülteci bulundu. 5 ayrı ülkeden arandığı öğrenilen organizatör T.K. ile beraberindeki 3'ü Suriye uyruklu 7 kişiyi de yakaladı. İnsan kaçakçılarının 60 kişilik tekneye 112 kişiyi bindirdiği ortaya çıktı. Mülteciler, işlemlerinin yapılması için Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. (Mersin/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 12:38

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