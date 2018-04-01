Halkevleri'nin iki şubesi ve Ethem Sarısülük Kütüphanesi mühürlendi

Ankara Valiliği, Halkevleri’nin Batıkent ve Seyran Umut şubelerini ile Mamak’ta bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni “izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmak” gerekçesiyle mühürledi.

Sendika.org'da yer alan habere göre Ankara Valiliği tarafından oluşturulan bir komisyon, dün (31 Mart) sabah saatlerinde Batıkent Halkevi şubesine girip fotoğraf çekerek arama yapmıştı. Komisyon, Halkevleri yöneticilerinin yetki belgesi sorması üzerine “Ankara Valiliği görevlendirdi” yanıtı vermiş anca resmi bir belge gösterememişti.

Bugün (1 Nisan) ise aynı komisyon Batıkent Halkevi’nde bulunan ve çocuklar için sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılan sınıfı, Seyran Umut Halkevi’ni ve Tuzluçayır Mahallesi’nde bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni mühürledi.

Seyran Umut Halkevi’nde mühürleme işlemine tepki gösteren, aralarında Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nebiye Merttürk’ün de bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

AVUKAT SERCAN ARAN: KAPATMA HUKUKSUZDUR

Halkevleri Hukuk Dairesi’nden Avukat Sercan Aran mühürleme kararında Halkevleri’nin “işyeri” olarak tarif edildiğini ve bu usule göre mühürlenmeye çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

"Valilik kendince Halkevleri’ne dershane veya özel okul muamelesi yaparak kapatmaya çalışıyor. Burası dernek ve eğitim öğretim faaliyeti yapılmıyor. Valilik de bunun bilincinde. Fakat Emniyetin 27 Mart tarihli raporunda şubelerde eğitim öğretim faaliyeti yapıldığı kanaatine varıldığı belirtiliyor ve bu rapor gerekçe gösterilerek mühürlemeye çalışıyorlar. Derneklerin mühürlenmesi, denetlenmesi ayrı bir usule tabidir. Bu anlamda yapılan kapatma hukuksuzdur ve derneğimizin örgütlenme hakkına saldırı niteliğindedir. Burada yapılmak istenen örgütlenme hakkımızın elimizden alınmak istenmesidir."

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 11:40

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