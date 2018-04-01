Hileli ürün nedeniyle ceza alan firmalar faaliyete devam ediyor

Bakanlığın ‘hileli ürün’ gerekçesiyle ceza kesip sitesinden teşhir ettiği firmalar cezayı ödeyip faaliyete devam ediyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, geçen hafta internet sitesinden son teşhir listesini yayınladı. Listede et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceği gibi ürünlerde taklit veya tağşiş (karışık ürün) kullandığı kesinleşen 173 firma ve bu firmalara ait 282 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Gazete Habertürk'ten Göksel Gürsoy, Mehmet İnmez, Mehmet Kayahan ve Uzay Kesmen, ceza kesilmesine rağmen firmaların yasal boşluklardan yararlanarak faaliyetlerine devam ettiğini ortaya çıkardı.

İŞTE O FİRMALARDAN SADECE BİRKAÇI

Hileli ürün ya da tağşiş nedeniyle 1 hafta önce bakanlığın sitesinden teşhir ettiği yerlerden biri İstanbul Haseki’de Millet Caddesi üzerinde yer alan bir börekçi. Mekân kapatma cezası da almadığı için faaliyetini sürdürüp, her gün yine dolup taşıyor.

Ataşehir’deki ‘Gaziantep Yörem Kebap’ da listeye ‘kanatlı hayvan eti’ nedeniyle girdi. Faaliyetine devam eden işyerinin önünde servis için duran 3 motosiklet dikkat çekti.

SADECE TABELA DEĞİŞTİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü firma hakkında ‘İnsan sağlığını tehlikeye düşürmek’ten savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın firmayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi. Ceza ve soruşturmaya rağmen faaliyetlerini sürdüren firma, liste açıklandıktan sonra ismini ‘Atael Gıda’ olarak değiştirdi.

CEZAYI GÖZE ALIYORLAR’

Taklit ve tağşiş konusunda caydırıcı cezalar uygulanamamasının temel sıkıntı olduğunu kaydeden Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zafer Şenyurt halk sağlığına kasteden durumu şöyle anlattı: “Genelde firmalar kapatılmıyor. Bu çok ağır bir yaptırım olur ki, öyle olması lazım. Mevzuatta çok düşük para cezaları var. Ama kapatma cezası mükerrer suçlarda söz konusu. Dolayısıyla caydırıcı olmuyor. Taklit ve tağşiş konusunda yaşanan temel sıkıntı denetimlerin ve tespit edilen kusurlarla ilgili cezai müeyyidelerin yetersiz olması. Yargı da bu firmalarla ilgili kararını mevzuata bakarak verecek. Bu tür firmalar para cezalarını göze alıyorlar. Kullandığı hileli üründen zaten para cezasını karşılıyor.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 11:24

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