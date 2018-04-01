Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: İkili eğitimi kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 'Başbakanımızın talimatı var. Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ikili eğitimin kaldırılmasına yönelik hazırlık yaptıklarını açıkladı. "Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye" diyen Yılmaz, derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması gerektiğini söyledi.

Liseyi "70 kişilik sınıfta okuduğunu" belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ne gittim. 70 kişilik sınıfta okudum. Ders 45-50 dakika, o zamanlar öyleydi. Öğretmen öğrencisine 1 dakika ayırabilir mi? Ayıramaz. Ayıramazsa kaliteli eğitim olur mu? Olmaz. Ne yapmak lazım? Derslik başına düşen öğrenci sayısın makul hala getirmek lazım. Nedir bu sayı? 30'un altına düşürmek. Biz gelmeden önce tüm Türkiye'de 36 idi, şimdi 24'e düşürdük. Mersin'de 35'ti, 25'e düştü. İstiyoruz ki Mersin'deki evlatlarımız daha güzel bir eğitim alsınlar. Başbakanımızın talimatı var. Kısa bir süre içerisinde ikili eğitimi kaldıracağız. Yani evlatlarımız sabahın köründe okula gitmesin, öğleden sonra gelenler de gece karanlıkta eve gelmesinler diye. Daha iyi bir eğitim vermek için çalışıyoruz." (HABER MERKEZİ)

EMO: Kışın yaz saati ısrarından vazgeçilsin!

Sürekli yaz saatinde 1 yıl daha devam kararı

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 11:05

www.evrensel.net