Eğitimciler, ‘mesleğime dokunma’ diyecek

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, performans sistemine karşı yürüttükleri kampanyayı ve 5-6 Nisan’daki eylemlilikleri Evrensel'e anlattı

Derya KAYA

Ankara

Eğitim Sen 5-6 Nisan’da eğitimde performans sistemine karşı iş yerlerinde kokart takma eylemi yapmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) “Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği” taslağını yayımlamasının ardından eğitimcilerin tepkisi de gecikmedi. Yönetmeliğin iş güvencesini ortadan kaldıracağına dikkat çeken eğitimciler, yönetmeliğin eğitimde mesleğin değersizleştirilmesinin, kadrolaşmanın ve özelleştirmenin de başka bir adımı olduğuna dikkat çekiyor. 1 Mart’ta başlattıkları kampanya ile “Mesleğime dokunma” diyerek okul okul gezen ve performans sisteminin olumsuzluklarına dikkat çeken Eğitim Sen, 5-6 Nisan’da iş yerlerinde kokartlı eylem yapma kararı aldı. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, performans sistemine karşı yürüttükleri kampanyayı ve 5-6 Nisan’da yapacakları eylemlilikleri gazetemize değerlendirdi.

‘İŞ GÜVENCESİ TEHDİT ALTINDA’

Aydoğan, performans taslak yönetmeliğinin net bir şekilde iş güvencesini tehdit eden bir içeriğe sahip olduğunu belirtti. Aydoğan, “15 Temmuz sonrası bütün atamalar sözleşmeli olarak yapılıyor. Yeni yönetmelikle de sözleşmeli atama devam edecek ve performans notu ve 4 yılda bir yapılacak merkezi sınav üzerinden sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği belirlenecek” dedi. Öğrencinin, velinin, okul idarecilerinin not vermesi üzerine kurulan sistemin öğretmeni değersizleştireceğine dikkat çeken Aydoğan, eğitimde başarısızlığı öğretmene yükleyen, öğretmen, öğrenci ve velinin karşı karşıya geleceği bir sistem olduğunu belirtti. Aydoğan, okul idarecilerinin zaten uzun zamandır liyakat yok sayılarak mülakat ile atamalarının yapıldığını söyledi. x

‘DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK’

15 Temmuz sonrası işyerlerinde artan baskı ortamının daha da artacağını kaydeden Aydoğan, ayrıca yönetmeliğin eğitimde özelleştirme saldırısının da bir parçası olduğunu belirtti. Yönetmelikte geçen “verimlilik, kalite” gibi kavramlara dikkat çeken Aydoğan, velilere ve öğrencilere müşteri, okula ticarethane, öğretmenlere ise tüccar mantığıyla bakıldığını kaydetti. Aydoğan, “Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde not verme üzerinden kurulan bir düzenleme yok, merkezi sınav dayatması yok. Eğitimde gelinen nokta zaten içler acısı. Bu uygulama da daha büyük sorunlara yol açacaktır” dedi. Aydoğan, “Tüm öğretmenler itiraz ediyor. Herkes bu uygulamanın kendisini de vuracağının farkında. Sözleşmeli öğretmenlerin yüzde 95’i Memur-Sen üyesi oldu. Ancak ellerine atama iptal kararnamesi ile mesleğinin sonlandırılabileceğini gördü” ifadelerini kullandı. Aydoğan, öğretmenleri değersizleştiren söylemlerin okullarda yaşanan şiddeti de artırdığını söyledi. Son bir haftada Türkiye’de 2 öğretmenin bıçaklandığını, 1 öğretmenin de sözlü şiddete uğradığını belirten Aydoğan, bütün bu şiddetin MEB ve hükümet yetkililerinin kullandığı dilden kaynaklı olduğunu kaydetti.

‘PERFORMANSI SAVUNAN BİR KİŞİ BİLE YOK'

Aydoğan işyerlerinde performans yönetmeliğini savunan bir kişinin bile olmadığını vurgulayarak, “Öğretmenler KHK’lerden çok rahatsız. Sözleşmeli öğretmenler iş güvencesinin olmaması, eş durumundan tayin haklarının ellerinden alınmasına tepkililer. Sendikalı olsun olmasın büyük itirazlar var işyerlerinde. Bütün öğretmenlere yönelik değersizleştirme dilinin, mülakat ile liyakatin, iş güvencesinin kalktığının farkında” dedi. Yeni ataması yapılacak öğretmenler için eskiden belirlenen taban puanın 50’ye çekildiğini belirten Aydoğan, KPSS’nin dahi bir kriter olmaktan çıktığını, kadrolaşmanın önünün sonuna kadar açıldığını kaydetti. Sınav biçimine ilişkin de yönetmelikte net bir ifade olmadığını belirten Aydoğan, “Yazılı sınavlarda yaşanan kopya skandallarını biliyoruz, sözlü olursa çok daha büyük haksızlıklara neden olabilir. Mülakatı önce idarecilerden başlattılar. Şimdi bütün öğretmenlere dayatılmak isteniyor. Liyakat reddedilerek, halkın değil, iktidarın öğretmenlerini yaratmak isteyen bir proje” dedi.

‘ÖĞRETMENLER TEK SES’

Aydoğan, performans sistemine karşı tüm öğretmenlerin tek ses olduğunu belirterek, “Bu uygulamaya izin vermeyeceğiz. ‘Bize sor’, ‘Performansa hayır’ ve ‘Mesleğime dokunma’ kokartlarımızla 5-6 Nisan’da kokart takma eylemi kararı aldık. 5 Nisan’da işyerlerinde bildirilerimizi okuyacağız. 17-20 Nisan tarihlerinde topladığımız imzaları il-ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edeceğiz. “ dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 05:06

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