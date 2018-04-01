Üniversitelere ve düşünceye zincir vurulamaz

Boğaziçi öğrencilerine yönelik saldırılarla ilgili Evrensel'e yazan CHP Bursa Parti Meclis Üyesi Gamze Pamuk Ateşli, 'düşünceye zincir vurulamaz' dedi

Gamze Pamuk Ateşli

CHP Bursa Parti Meclis Üyesi

İktidarın öğrenciler üzerinde kurguladığı baskı her geçen gün artıyor. Ülkenin geleceğini oluşturan zihinler üzerinde dikta uygulaması kabul edilemez. Düşüncelere zincir vurmayı hedefleyen iktidar mensupları, üniversiteleri kendilerine ait bir yapıymış gibi yönetmek istiyor. Bunu adı dikta rejimidir. Üniversitelerimiz tüm düşüncelere kapısı açık olan bilim ve öğrenim merkezleridir; dolayısıyla kutuplarının olması, düşüncelere pranga vurulması mümkün değildir.

HEDEF GÖSTERMEK ÖZGÜRLÜĞE İHANET

Son olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin hedef gösterilmesinin ardından birçok öğrenci gözaltına alındı. Gözaltıları protesto etmek isteyen öğrenciler polis saldırısına maruz kaldı. Üniversitelerin içerisine şiddeti yerleştirdiler. Öğrencilerin hedef gösterilmesi özgürlüğe ihanettir. Bu tutum ülkemizi kör bir karanlığa sürüklemektedir.

Demokratik toplumun zorunlu unsurlarından olan eleştirme, yorumlama ve Anayasanın 26., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddelerinde düzenlenen ifade özgürlüğü hakkı iktidar tarafından yok sayılmaktadır. Yurttaşların, yasayla güvence altına alınmış haklarını kullanmaları; hükümetin güvenlik politikaları bahanesiyle terör yandaşıymış gibi gösterilemez. Ancak iktidar mensupları kendilerine yandaş olmayan tüm düşünce sahiplerini terör yandaşı olarak topluma lanse ederek hedef göstermektedir. Eleştiriye tahammül edemeyenler, yaşadıkları güç zehirlenmesi ile kendilerinden olmayana pranga vurmaya çalışmaktadır. Ancak unutulmamalıdır; düşüncelere zincir vurulamaz

BU SALDIRIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

“AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın talihsiz açıklamalarını takip ederken ülkem adına utanıyorum. Ülkenin geleceği olan gençler hakkında nefret dolu söylemlerde bulunmak ve eğitim haklarının gasp edileceğini iddia etmek, ülkenin karanlığını gözler önüne sermektir. Yarınlarımızın aydınlığına yapılan bu saldırıya müsaade etmeyeceğiz. Yurttaşlarımızın ifade özgürlüğü, eleştiri ve eğitim hakları ellerinden alınamaz. Yasalara ve insan haklarına karşı başkaldıran iktidar mensupları dünya tarihine kara bir imza atmaktadır. AKP Genel Başkanı Erdoğan ‘Demokrasi bizim için amaç değil araçtır; amacımıza ulaşana kadar demokrasiye bağlıyız’ demişti. Oysa ki Cumhurbaşkanının amacı ancak ve ancak ülkenin bekası ve yurttaşların refahı olmalıdır. Demokrasiyi ayaklar altına alan zihniyetlerini kınıyorum.

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 04:59

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