Yılmaz Güney 81 yaşında!

Türkiye Sinemasının Unutulmaz Oyuncusu, Yönetmeni ve Senaristi Yılmaz Güney, 81. doğum gününde İstanbul ve Adana'da anılacak.

Türkiye Sinemasının Unutulmaz Oyuncusu, Yönetmeni ve Senaristi Yılmaz Güney, 81. doğum gününde İstanbul’da anılacak.

Bugün İstanbul Mimarlar Odası Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak “Doğumunun 81. Yılında Yılmaz Güney’e Saygı Toplantısı”nda insani, sanatsal ve siyasal yönleriyle Yılmaz Güney konuşulacak. Fatoş Güney, Menderes Samancılar, Adil Okay, Zehra Çelenk, Akın Birdal, Zahit Atam, Şiar Rişvanoğlu, Esat Mahmut Karabulut, Ercan Kesal, Salih Bolat, Lale Mansur, Levent Kaçar, Özcan Alper, Melike Demirağ ve Sezai Sarıoğlu gibi birçok sanatçının katılacağı toplantıda, Tuncel Kurtiz’in hazırladığı Yılmaz Güney Belgeseli’nin de gösterimi yapılacak.

ADANA’DA DA ANILIYOR

Adana’da Yılmaz Güney’n doğum günü anma etkinlikleri kapsamında Serdar Kürkbabaoğlu, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde film afişleri sergisi açacak. 1950 yılından günümüze Türk sinemasının ödüllü filmlerinin afişlerini koleksiyon yapan Adanalı Fotoğraf Sanatçısı Serdar Kürkbabaoğlu, Yılmaz Güney’in doğum gününde açacağı afiş sergisiyle usta sanatçının 81’inci yaş gününü kutlayacak.

Ayrıca bugün saat 18.30’da Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde Sinema Yazarı ve Eleştirmeni Burçak Evren, Film Yapımcısı Abdurrahman Keskiner ile Oyuncu İhsan Gedik, anma töreni sonrası söyleşiye katılacak. Söyleşi sonrası Yılmaz Güney için hazırlanan belgesel gösterilecek. Etkinlik Ünlü Sanatçı Fuat Saka’nın vereceği konserle son bulacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Nisan 2018 04:43

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