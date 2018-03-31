Mersin'de 'Mavi Ay' şöleni

Mersin'de rahatlıkla görülebilen 'Mavi Ay', adeta görsel şölen sundu.

Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan 'Mavi Ay' büyüledi. Özellikle Mersin Limanı üzerindeyken kente ayrı bir güzellik katan dolunay, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tam olarak mavi bir renge sahip olmasa da, bu yılın son Mavi Ay'ı gökyüzünde yükseldi. Bir sonraki Mavi Ay'ın 18 Mayıs 2019’da gerçekleşmesi bekleniyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 21:48

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