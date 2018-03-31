Oyak Renault 33 milyon lirayla bant hızını artırdı

Metal grup toplu sözleşmesi sürecinde işçilerin taleplerine kulaklarını tıkayan Oyak Renault, 33 milyon avroluk yeni yatırımla bant hızını artırdı.

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, 33 milyon Avro yatırım yaparak yüksek hızlı yeni pres hattının açılışını duyurdu. Yeni pres hattı açılış törenine, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Tunç Başeğmez, Oyak Renault yöneticileri, proje ekipleri ve tedarikçiler katıldı.

Yeni pres hattı açılışında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, devreye aldıkları yeni pres hattı sayesinde hem kapasitelerini hem de hızlarını artırdıklarını vurguladı.

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 360 bin otomobil ve 750 bin motor üretim hacmi ile Renault’nun en yüksek kapasitesine sahip tesislerinden biri. Oyak Renault, Clio IV, Clio Sport Tourer ve Yeni Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç ediyor. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 18:58

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