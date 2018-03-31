10 Ekim’de katledilen Elif Kanlıoğlu anıldı

10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybeden Elif Kanlıoğlu, Ankara’da Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinlikle anıldı.

Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği, 10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybeden Elif Kanlıoğlu'yu andı. Birgün Gazetesi'nde yapılan 'Artvin Güzel Çocuklarını Anıyor' etkinliğine Elif Kanlıoğlu'nun ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte, “Kaybettiğimiz çocuklarımızı anarak vefa borcumuzu ödeyeceğiz, mücadele ederek de yaşatacağız”dendi.

'Artvin Güzel Çocuklarını Anıyor' etkinliğinde, hayatını kaybeden devrimciler anıldı. Artvinli olan Elif Kanlıoğlu da mücadele sözleri içinde yerini aldı. Geçmişten bu güne devrimcilerin gösterildiği sinevizyondan sonra yazar Özer Topçu konuşma yaptı. Topçu, 'Dünden bu güne devrimciler' diye yaptığı konuşmada mücadele ederek hayatını kaybedenleri selamladı. Hayat koşullarının giderek zorlaştığını ve baskıların arttığını ifade eden Topçu, son dönemde AKP'nin 15 yıllık politikalarını eleştirdi ve “Özgürlük mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz”dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN MÜCADELEYE SARILMALIYIZ'

Elif Kanlıoğlu'nun babası Ümit Kanlıoğlu, Türkiye'nin her yerinden ve Artvin'den devrimcileri anmak için etkinlikte buluştuklarını, anmaların değerli olduğunu ancak yapılacakların anmalarla sınırlı kalmamasını temenni etti.

Kanlıoğlu, “Ben çocuklarımı geleceklerinin ellerinden alınmaması bilinciyle büyüttüm. Biliyorsunuz kızım Elif'i de 10 Ekim'de 103 arkadaşıyla kaybettik. Kızımın çantasında bir simit, bir su vardı. Barış demek için Ankara'ya geldi. Elbette kırıldık, döküldük. Ama yine çocuklarımız için mücadeleye sarılmalıyız” dedi.

'GÖZYAŞIMIZ BİRSE ORTAKLAŞABİLİRİZ'

Demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesinin sadece devrimcilerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyen Kanlıoğlu, “Barış, demokrasi, özgürlük isteyen herkesle yan yana gelmeliyiz. Mücadeleyi ortaklaştırmalıyız” diye konuştu. Kendilerinin yenildikleri zaman yeniden başlayabileceğini söyleyen Kanlığlu, “Ama diktatörler yenildi mi gerisi yok” ifadelerini kullandı. “Hepimizin gözyaşı bir, gözyaşları aynı olan insanları bir araya getirmeliyiz” diyen Kanlıoğlu, “Kaybettiğimiz gençler bizim ödediğimiz bedellerdir. Onlara karşı mücadele sorumluluğumuz var ve çocuklarımız mücadelemizde bizimle yaşayacaklar” dedi. Ümit Kanlıoğlu'nun konuşması alkışlarla sonlandı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 18:38

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