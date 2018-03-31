Alpullulu şeker üreticileri: Özelleştirme ülke geleceğinin satışıdır

Binlerce şeker üreticisi, Alpullu Şeker Fabrikası önünde bir araya gelerek özelleştirmeye tepki gösterdi.

Şeker fabrikalarının AKP hükümeti tarafından özelleştirilmek istenmesine tepkiler bitmek bilmiyor. Özelleştirileceği açıklanan 14 şeker fabrikasından biri olan Alpullu Şeker Fabrikası önünde bir araya gelen binlerce üretici, “Özelleştirme ülkenin geleceğinin satışıdır” dedi.

Sınırlı Sorumlu Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifinin çağrısıyla, Alpullu Şeker fabrikası önünde yapılan açıklamaya, siyasi parti ve sendika yönetici ve üyeleri ile CHP milletvekilleri destek verdi. Binlerce üretici köylünün katılımıyla gerçekleşen eylemde, fabrikaların özelleştirilmesiyle tüm tarımın bitirileceğine dikkat çekilerek, “Şu anda fabrikaların satışı yalnızca fabrika satışı değildir. Bu ülkenin geleceğinin satışıdır” denildi.

ÜRETİCİLERİN SESİNİ DUYURMA GÜNÜ

Şu ana kadar bir tek pancar ekilmediğine dikkat çeken Sınırlı Sorumlu Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetimi Kurulu adına Ramis Özgen, “Maliye Bakanımız Naci Ağbal, ‘Türk Telekom, TÜPRAŞ özelleştirilir ama şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için 40 defa düşünmemiz gerekir’ diyordu. Herhalde düşünülmemiş ki bu satış kararı alınmıştır. Şeker fabrikasının satılması kararı kamuoyunda çok yanlış kesimlerin fikirleri çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu tartışmaları yönlendiren ne yazık ki yabancı sermaye hayranı kesimler ile NBŞ üreticileridir. Bugün çiftçinin sesini duyurma günüdür. Bu amaçla burada toplanmış bulunuyoruz” diye konuştu.

HERKESİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Özelleştirmenin sağlıklı gıda boyutuyla da tüm halkı ilgilendirdiğini vurgulayan Özgen şöyle devam etti: “Bu nedenle bu satışta taraf olarak bizler de varız. Bizler sadece bir fabrikaya değil, memleketimizin değerlerine, ülkemizin umutlarına sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın ve bu ülkenin geleceği için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Fabrikanın satılması sonrası fabrikada çalışanların yanı sıra civardaki on binlerce çiftçi ailesi, bölge hayvancılığı, nakliyeciler, esnaflar olumsuz etkilenecektir.” Satışın gerçekleşmesi durumunda B planı olarak kooperatif olarak fabrikayı almaya talip olduklarını belirten Özgen, üretici köylülerden yetki istedi.

ZARAR ETMİYOR ETTİRİLİYOR

Alpullu Şeker Fabrikasının bölge için büyük önem taşıdığını belirten Şeker-İş Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık, “Trakyamızın tek sanayi kuruluşudur. Şeker fabrikamız, kuruluşundan bugüne kadar 90 bin kişiye sigorta başlangıcı ve emeklilik sağlayan bir kuruluştur. Türkiye şeker fabrikalarımız ekonomik ve sosyal açıdan on milyon kişiye iş aş ekmek kapısıdır. Aynı zamanda ülke ekonomisine 3 milyar dolar katma değer sağlamaktadır. Bu mesele işçi meselesi değil bu mesele sendika meselesi değil bu bir ülke meselesidir. Şeker fabrikalarımızın zarar ettiğinden bahsediliyor. Kesinlikle buna hayır diyoruz. Şeker fabrikalarımız zarar etmiyor, ettiriliyor. Şeker fabrikalarımız özelleştirme neticesinde teker teker kapanma noktasına getirilmek isteniyor. Şunu herkes bilmelidir ki şeker fabrikaları devlet bütçesinden bir kuruş yardım almadan kendi yağında kavrulan bir işletmedir. Değerli çiftçilerimiz, köylülerimiz bu fabrikalar üretimden çekildiği takdirde doğal ve sağlıklı pancar şekerini kaybedip yerine laboratuvarlarda kimyasal maddelerden üretilen, genetiği değiştirilmiş mısır dan zehir dediğimiz nişasta bazlı şuruba mahkum edileceğiz. Toplum olarak geleceğimizle sağlığımız tehlike altındadır. Saygı değer pancar çiftçilerimiz dört yıl yeterli pancarımız olmadığından dolayı üretim yapamamıştır. Tüm Trakya çiftçisi nakliyecisi esnafı büyük kayıp yaşamıştır” dedi.

Trakya halkı fabrikasına da sağlığına da sahip çıkıyor

ÖZELLEŞTİRME TARIMIN BİTMESİ ANLAMINA GELİR

Fabrikaların satışının ülkenin geleceğinin satışı anlamına geldiğini söyleyen Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen de şöyle konuştu: “Bu ülkenin tarımının bitmesi demektir. Sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada oynanan bir oyunun parçasıdır. Amerika’da Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) tüketimi düştüğü için Amerika tarım bakanlığı gidin kendinize başka yerler bulun, başka ülkelere yatırım yapın, oralara satış yapın demektedir. Arkasından Cargil bir rapor yazdı. Bu rapor saçmalıklarla doludur. Türkiye’yi bir mısır üretilen bir yere çevirmek istemektedir. Bunun anlamı şudur; hepinizi kendi tarlalarınızda işçi olarak, kölelik koşullarında işçi olarak çalıştırmak amaçlanmaktadır.”

HEPİMİZİN GELECEĞİ

“Burada pancar üreticileriyle, emekçilerle, hemşehrilerimizle beraber bu kaleyi sattırmamak, kurda kuşa yedirmemek için mücadele ediyoruz” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak şöyle konuştu: “Bu hepimiz için çok önemli bir görevdir. Bütün malı mülkü sattılar, 60 milyar dolar aldılar, bunun üzerine 320 milyar dolar daha dışarıdan para aldılar, dış borcu 3-4 kat artırdılar. Yetmedi şimdi de 14 şeker fabrikasını satmaya hazırlanıyorlar. Şeker halkın sağlığıdır, kalkınmadır, şeker uluslararası tekellere karşı bizim çocuklarımızın, torunlarımızın sağlıklı beslenme hakkının savunulmasıdır. Şeker çiftçinin, hayvancıların, emekçilerin, halkın emperyalistlerin ve onların yandaşlarının insafına bırakılmamasıdır, ekonomik bağımsızlık mücadelesidir. Bu fabrikaları satışa çıkaranlar şimdi yerlilik millilik iddialarında bulunuyorlar. Bunların neresi milli? Bunların gerçek yüzü şeker fabrikalarını satmak istediklerinde ortaya çıktı.” (Lüleburgaz/EVRENSEL)

Tüm Köy-Sen’den Alpullu Şeker Fabrikası işçilerine ziyaret

TÜM KÖY SEN’DEN ŞEKER-İŞ’E ZİYARET

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Genel Başkanı Sadık Turan, özelleştirme kapsamındaki Çorum Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, Şeker-İş Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman ve işçilerle bir araya geldi.

Şeker fabrikalarının sadece çalışan işçileri ve esnafı ilgilendirmediğini, üretici köylülüğü de yakından ilgilendirdiğini kaydeden Turan, “Ulusal kurtuluş savaşının ardından kurulan bu fabrikalar satılarak ülkemizin şeker sektörü tamamen Amerikan menşeili Cargill firmasına bırakılmak istenmektedir. Yerli ve milli olduğunu iddia edenler, tamamen yerli ve milli bir sektörü emperyalist tekellere peşkeş çekiyor” dedi.

Tüm Köy Sen olarak fabrikaların özelleştirilmesine karşı şeker işçileriyle yan yana olduklarını kaydeden Turan, “Bu mücadele hepimizin mücadelesidir, fabrikalarımızın emperyalist tekellere peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Şeker-İş Şube Başkanı Sefer Kahraman ise fabrikaların özelleştirilmemesi amacıyla 1.6 milyon imza toplandığını belirterek, şeker işçisinin birlik ve beraberlik içerisinde özelleştirmeye karşı mücadele ettiğini dile getirdi. (Çorum/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 16:49

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