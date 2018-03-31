Polis müdürü insan kaçakçılığı ve rüşvetten tutuklandı

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, insan kaçakçılığı ve rüşvet almak suçlarından tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde insan kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Uzunköprü ilçesinde de sürdürülen çalışmalar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.



Soruşturma sırasında şebeke ile irtibatlı olduğu belirlenen Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, iki hafta önce görevinden alınarak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildikten sonra önceki gün gözaltına alındı.



Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in de bulunduğu 11 kişi ifadeleri alındıktan sonra dün Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gece yarısına kadar yargılamanın ardından insan kaçakçılığı suçlanan 3 şüpheli, “adli kontrol” şartıyla serbest kaldı. Aralarında 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in de bulunduğu 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



Tutuklanan Tekin'in insan kaçakçılığının yanı sıra rüşvet almakla suçlandığı belirtildi. (MA)

4. sınıf emniyet müdürü, 'göçmen kaçakçılığı'ndan gözaltında

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 16:34

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