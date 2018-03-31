‘Deliler boşandı’ ilk kez sahnelendi

Aziz Nesin’in ‘Deliler Boşandı’ öyküsünden uyarlanan tiyatro oyunu Adana’da BES organizasyonuyla sahneye taşındı.

Aziz Nesin’in “Deliler Boşandı” isimli öyküsünden uyarlanan tiyatro oyunu BES Adana Şubesinin organizasyonu ile seyirci ile buluştu. Oyuncuları KESK’e bağlı sendikaların üyelerinden oluşan Tiyatro Değirmen’in, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde sahnelediği oyuna BES Genel Başkanı Serpil Akpınar, Merkez Örgütlenme Sekreteri Özlem Yılmaz Yeşer, KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit, Yapı Yol Sen MYK Üyesi Hava Avcı, KESK’e bağlı sendika yöneticileri ve çok sayıda kamu emekçisi izledi.

DELİLER ‘AKLINIZI KULLANIN’ DİYOR

Tımarhaneden kaçan delilerin sistemi ele geçirmeleri etrafında kurgulanan oyun bugünün konuları ile güncellendi. Oyunda, kentsel dönüşüm gibi yerel, savaş gibi ülkemizi ilgilendiren sorunlara dikkat çekiliyor. Tımarhaneden kaçan deliler akıllıların düzenini tersine çevirerek güllük gülistanlık bir ülke yaratıp hastanelerine geri dönüyorlar. Oyunun sonunda hastanelerine geri dönen deliler gitmelerini istemeyen akıllı vatandaşlara da “Kurtulmak için delilerin gelmesini beklemeyin, aklınızı kullanın” diyor.

‘YEREL SORUNLARDAN YOLA ÇIKTIK’

Aziz Nesin’in yazdığı öyküyü tiyatroya uyarlayan BES Adana Şube Başkanı Sinan Tunç, oyunda yerel ve ulusal konuları evrensel değerlerle anlatmaya çalıştıklarını belirtti. Oyunda Adana’da yaşanan sorunlardan yola çıkarak tüm Türkiye’yi ilgilendiren birçok konuya dikkat çektiklerini söyleyen Tunç, oyunu hazırlarken öyküye bağlı kalmadıklarını dile getirdi. Oyun KESK’e bağlı diğer sendikaların organizasyonu ile 2, 19 Nisan ve 14 Mayıs tarihlerinde yine Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

‘SANAT UMUDU YÜKSELTİYOR’

KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit, Kamu emekçilerinin hükümete biat etmediğini bir çok yolla gösterdiğini belirterek “Burada da sanat yoluyla gösterdiler. Biat etmemeye devam edeceğiz” dedi. BES Genel Başkanı Serpil Akpınar da özgür sanata ve aydın sanatçılara yapılan baskılara, MESAM’a kayyum atanmasına dikkat çekerek “Sanatın umudu büyüttüğüne inanıyorum. Hem umudu yükselttiğine, hem de bir arada durma becerimize katkısı bulunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 16:26

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