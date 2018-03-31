Mezopotamya Sahne’nin nisan programı açıklandı

Mezopotamya Sahne, Nisan ayında ‘4 Kapı 40 Makam’ ve Dario Fo’nun ‘Bêrû’ adıyla Kürtçeye çevrilen oyunu tiyatro severlerle buluşturacak.

İstanbul’daki Mezopotamya Sahne, nisan ayı etkinlik programını açıkladı. Program kapsamında, birçok kültürü içine alarak hakikate ulaşmaya çalışan tüm anlayışlara ulaşmayı esas alan “4 Kapı 40 Makam” öğretisi sahnelenecek. Dario Fo’nun yazıp, Nazmi Karaman’ın yönettiği Kürtçe sahnelenen “Bêrû” oyunu da nisan ayında tekrar seyirciyle buluşacak.

13, 21 27 Nisan tarihlerinde saat 20.00’de Bêrû oyunu tiyatro severlerin karşısına çıkarken, 19 Nisan Perşembe saat 20.00’de “4 Kapı 40 Makam” dans gösterimi yapılacak, 22 Nisan Pazar saat 17.00’de ise Piknik isimli tiyatro oyunun sahnelenecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 16:18

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