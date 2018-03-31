Eyal Winter Bilgi’de okurlarıyla buluşacak

Davranışsal Ekonomi ve Oyun Teorisi Uzmanı Prof. Eyal Winter, pazartesi günü Bilgi Üniversitesi’nde okuyucularıyla buluşacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Davranışsal Ekonomi ve Oyun Teorisi Uzmanı Prof. Eyal Winter’ı ağırlıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan “Akıllı Hissetmek” kitabının tanıtımı, yazarın katılımıyla pazartesi günü saat 15.00’te Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi Seminer Salonu’nda gerçekleşecek. Eyal Winter söyleşide, oyun teorisi gibi matematik disiplinine özgü bir alanı gündelik hayattan örneklerle basit bir dille anlattığı kitabı hakkında detaylı notlar paylaşacak. Toplam 6 dile çevrilen “Akıllı Hissetmek”, Türkçeye İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından kazandırıldı.

Winter Akıllı Hissetmek kitabında Nash Dengesi, Tutsak İkilemi, Bayes Teoremi, Stockholm Sendromu ve zorbaları sevmeye olan eğilim üzerine psikolojik açıklamalarda bulunurken; öfke, taahhüt, güven, cömertlik, aşk, cinsellik gibi duygu ve eylemleri konu ediniyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 15:52

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