KESK Mersin: İhraç edilenler iade edilsin

KESK üyeleri, ihraç edilen arkadaşlarının işlerine iade edilmesini ve OHAL'in kaldırılması talebini yineleyerek, ortak mücadele çağrısında bulundu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Mersin Şubeler Platformu, ihraç edilen üyelerinin işlerine iade edilmesi talebiyle her hafta Özgür Çocuk Parkı'nda yaptığı eyleme devam etti. “OHAL kaldırılsın, acil demokrasi, işimiz geri istiyoruz” pankartını açan KESK üyeleri, sık sık “Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız. Ya siz”, “KHK’ler iptal edilsin”, “OHAL’e hayır, demokratik Türkiye istiyoruz”, “İşimizi geri istiyoruz”, “Zafer direnen emekçinin olacak” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı. Açıklamaya ihraç edilenler ve destekleyen çok sayıda kişi katıldı.

'HAKLARIN SORUŞTURMA YOK'

İhraç edilen kamu çalışanlarının çoğunun Fethullah Gülen cemaatine karşı olduğunu hatırlatan Eğitim Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, “Türkiye 15 Temmuz 2016’dan beri darbe ile mücadele adı altında sonu gelmeyen bir hukuksuzluk ve güvensizlik ortamında atılmıştır. O günden bu yana, önemli bir bölümünün darbe girişimi ile ilgisi kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden, hukuksuz biçimde yüz binin üzerinde kamu emekçisi işinden, geleceğinden, vatandaşlık haklarından edilmişti” dedi. Hukuksuzluğun karşısında olduklarını dile getiren Muşlu, ihraç edilen arkadaşlarının savcılıktan haklarında yürütülen soruşturma olmadığına dâhil tutanak aldıklarını ve önümüzdeki günlerde bu tutanakları Olağanüstü Hal (OHAL) İnceleme Komisyonu’na vereceklerini aktardı.



OHAL'in kaldırılmasını ve ihraç edilen kamu çalışanlarının işlerine iade edilmesini talep eden Muşlu, “Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı hakları ve özgürlüklerinin OHAL’e, AKP’nin tek parti rejimine terk etmeyeceğiz. Demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük ve laiklik için mücadeleyi büyüteceğiz” dedi. (Mersin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 15:46

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