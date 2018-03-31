Tüm Köy Sen: Şeker fabrikaları yerli ve milli değil mi?

Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, Çorum Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek Şeker-İş Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman ve işçilerle görüştü.

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) Genel Başkanı Sadık Turan, özelleştirme kapsamındaki Çorum Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek, Şeker-İş Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman ve işçilerle bir araya geldi.

Şeker fabrikalarının sadece çalışan işçileri ve esnafı ilgilendirmediğini, üretici köylülüğü de yakından ilgilendirdiğini kaydeden Turan, “Ulusal kurtuluş savaşının ardından kurulan bu fabrikalar satılarak ülkemizin şeker sektörü tamamen Amerikan menşeili Cargil firmasına bırakılmak istenmektedir. Yerli ve milli olduğunu iddia edenler, tamamen yerli ve milli bir sektörü emperyalist tekellere peşkeş çekiyor” dedi.

Tüm Köy Sen olarak fabrikaların özelleştirilmesine karşı şeker işçileriyle yan yana olduklarını kaydeden Turan, “Bu mücadele hepimizin mücadelesidir, fabrikalarımızın emperyalist tekellere peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Şeker-İş Şube Başkanı Sefer Kahraman ise fabrikaların özelleştirilmemesi amacıyla 1.6 milyon imza toplandığını belirterek, şeker işçisinin birlik ve beraberlik içerisinde özelleştirmeye karşı mücadele ettiğini dile getirdi. (Çorum/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 14:29

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