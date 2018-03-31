CHP'li kadınlar, Meclis'teki tiyatro skandalını protesto ettiler

Meclis Başkanlığı taraflarından kadın oyuncuların sahneden indirilmesi CHP Kadın Kolları tarafından birçok ilde protesto edildi.

CHP Kadın Kolları, TBMM’de düzenlenen 18 Mart Çanakkale anmasında Meclis Başkanlığı taraflarından kadın oyuncuların sahneye çıkmasının engellenmesini protesto etti.

CHP Aydın il binasında çok sayıda kadının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Kadın Kolları Aydın İl Başkanı Ayşe Özdemir, “Kadına, laikliğe, özgürlüğe düşman bu zihniyeti kabul etmiyoruz, sorumlular derhal istifa etsin” dedi.

Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında, sorumluların derhal hesap verilmesi istenerek, istifa çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki; biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale’nin torunlarıyız, sahneye bir kere çıktık bir daha inmeyiz. Biz Kadınlar Atatürk’ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisi’nde uygulanan çağdışı bu kararı protesto ediyoruz, sorumlular derhal hesap versin. Kadınlar özgürdür, eşittir ve ne zaman ne isterlerse onu yaparlar, kadınları karanlığa, evlere hapsetmenize izin vermeyeceğiz. Yaşamın her alanında; sahnede, sokakta, siyasette, bilimsel çalışmalarda her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ortaçağ sizin olsun biz sahne ışıklarını seviyoruz. Biz kadınlar inmeyeceğimiz sahneden laiklik ve kadın düşmanlığı yapan tüm yetkilileri istifaya çağırıyoruz. Yasaklar Mücadelemizi Durduramaz, Yaşasın Kadınlar!" denildi. (Aydın/EVRENSEL)

Bursa'da da CHP İl binasında da bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın metnini kadın kolları başkanı Vildan Özkula okudu.

Özkula kadınlar sahneyi Afife Jaleden aldığını ve bu kültürle devam edeceklerini kadınları evlere kapatmak isteyenlete inat biz kadınlar heryerdeyiz diye sözleriyle devam eden Özkula kadınlara karanlık günlere karşı aydın yarınlar için birlikte mücadele etme çağrısı yaptı. (Bursa/EVRENSEL)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Kadın Kolları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 18 Mart Çanakkale Anması için hazırlanan tiyatro gösterisinin kadın oyuncularının sahneye çıkışının engellenmesine sert tepki gösterdi. İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Türkan Pehlivan, “Kadına, laikliğe, özgürlüğe düşman bu zihniyeti kabul etmiyoruz, sorumlular derhal istifa etsin” dedi.

'KADINLARI CUMHURİYET DÖNEMİNİN GERİSİNE GÖTÜREMEYECEKLER'

CHP Adana İl Başkanlığı Ahmet Albay Toplantı Salonu’nda Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, İl Disiplin Kurulu Başkanı Ramazan Atikaslan, İl yöneticileri ve partililerin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında İl Başkanı Barut, kadınları Cumhuriyet döneminin gerisini götürmek isteyenlerin amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacağının altını çizdi.

'GERİCİ ZİHNİYET AMACINA ULAŞAMAYACAK'

Kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip bireyler olduğunun altını çizen Barut, “Her geçen gün kadınları ötekileştiren, ikincileştiren, Cumhuriyet devrimlerine ve yasalarımıza aykırı, insanlık dışı girişimlere daha fazla tanık oluyoruz. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izini takip eden Cumhuriyetin aydınlık, çağdaşlıktan, özgürlükten yana yurttaşları bu gerici zihniyetin amacına ulaşmasına asla izin vermeyecek” dedi.

TÜMER: KABULLENMEK MÜMKÜN DEĞİL

TBMM çatısı altında kadınların yok sayılmak istenmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getiren Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer de, “Bu hepimiz için çok büyük bir üzüntü. Her gün kadın cinayetleri ve cinsel saldırılarla, onun da ötesinde çocuklara cinsel istismar vakalarıyla karşı karşıyayız. Diyanetin ahlaktan, erdemden, onurdan, saygınlıktan bahsetmeyi bir kenara bırakıp sadece cinsellik üzerine fetva veren bir kurum haline gelmesi Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun, inancımızı ne kadar kötüye kullandıklarının, insanı nasıl ayrıştırdıklarının bir örneği. Bunu kabullenmek mümkün değil. Bu anlamda kadın kollarımızı gerçekten yürekten kutluyorum. Ataol Behramoğlu’nun şiirinde söylediği gibi ‘sessizlik aslında yenilmenin kendisidir, kabullenmektir’. Bu çığlık çok önemli, bunu kabul etmek mümkün değil. Bunu güçlendirerek, hepimizin bir insan, birey olduğunu herkese anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

'ANAYASAYA AYKIRI'

TBMM’de sahnelenen tiyatro oyununun kadın oyuncularının Meclis Başkanlığı tarafından engellendiğini anımsatan İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Türkan Pehlivan. “Günler öncesinden gece yarılarına kadar prova yapan kadınlar, gösteriye bir saat kala sahneye alınmadı. Atatürk’ün resimlerinin bile istenmediği oyunun süresi 12 dakikadan 4 dakikaya düştü, erkek oyuncular sahnede oyunu sergilerken, kadın oyuncular konukların arkasında merdivenlerin üzerinde bekletildi. 29 Mart günü gerçekleşen bu olay; kadın erkek eşitliği, kadın hakları ve laiklik adına kabul edilemez. Kadın oyunculara yönelik bu uygulama Anayasa’ya aykırıdır” dedi.

'SAHNEYE BİR KERE ÇIKTIK, BİR DAHA İNMEYİZ'

Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyete seslenen Pehlivan, “Biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale’nin torunlarıyız, sahneye bir kere çıktık bir daha inmeyiz. Biz kadınlar Atatürk’ün kurucusu olduğu, kadınların seçme ve seçilme hakkını aldığı Millet Meclisi’nde uygulanan çağdışı bu kararı protesto ediyoruz, sorumlular derhal hesap versin” diye konuştu.

'KADINLARI KARANLIĞA HAPSETMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Türkiye’de kadınların Cumhuriyet devrimleriyle özgür ve erkeklerle eşit bireyler olduğunun altını çizen Türkan Pehlivan, “Kadınlar ne zaman ne isterlerse onu yaparlar, kadınları karanlığa, evlere hapsetmenize izin vermeyeceğiz. Yaşamın her alanında; sahnede, sokakta, siyasette, bilimsel çalışmalarda her yerde varız ve var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'ORTAÇAĞ SİZİN OLSUN, BİZ SAHNE IŞIKLARINI SEVİYORUZ'

Laiklik ve kadın düşmanlığı yapan yetkililere istifa çağrısı yapan Pehlivan şunları söyledi:

“Ortaçağ sizin olsun biz sahne ışıklarını seviyoruz. Biz kadınlar inmeyeceğimiz sahneden laiklik ve kadın düşmanlığı yapan tüm yetkilileri istifaya çağırıyoruz. Yasaklar mücadelemizi durduramaz, yaşasın kadınlar.” (Adana/EVRENSEL)

Meclis’teki tiyatroda kadınların sahneye çıkması engellendi

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 15:03

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