EMO: Yılın ilk dört ayında elektrik yüzde 11.95 zamlandı

Elektriğe 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 2.9’luk zam yapıldı. EMO yıl başından beri elektrik fiyatının yüzde 11,95 arttığını açıkladı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak elektrik zammına ilişkin açıklama yaptı.

Enerji bedeline yapılan yüzde 5.95’lik zammın ardından çeşitli kesintilerle perçinlendiğine dikkat çeken EMO, aylık asgari 230 kilovat saatlik (kWh) elektrik tüketen bir hanenin faturasının 106 liraya çıktığına dikkat çekti.

2017 yıl sonuna göre konut kullanıcılarının elektrik faturalarına yapılan zammın yüzde 11,95’e ulaştığına da dikkat çeken EMO, faturaya eklenen yüzde 1’lik enerji fonu, yüzde 2’lik TRT payı ve yüzde 5’lik Belediye Tüketim Vergisi’nin oransal olarak sadece "perakende enerji bedeli"ne uygulanması nedeniyle zam oranının faturalara yüzde 2,73 yerine yüzde 2,89 olarak yansıyacağının altını çizdi. Açıklamada elektriğe yapılan yeni zam şöyle değerlendirildi:

“EMO‘nun dört kişilik bir ailenin en az harcama ile ayda 230 kWh elektriğe ihtiyacı olduğu hesabına bakıldığında 31 Aralık 2017 tarihinde 94.75 lira olan aylık asgari elektrik faturası, 1 Ocak 2018 zammıyla 103.9’a, 1 Nisan 2018 tarihli zamla birlikte ise 106.07 liraya yükseltildi. 1 Ocak 2018’den itibaren de mesken kullanıcıları için elektriğe yüzde 8.8 zam yapılmış olduğu dikkate alındığında, kümülatif olarak bu yılın ilk dört ayında elektriğe yapılan zam yüzde 11,95’e ulaştı. Asgari yaşam şartları için gerekli elektrik enerjisi için Aralık 2017 döneminde 94,75 lira fatura ödemesi yapan yurttaşlar, aynı tüketim için Nisan 2018‘den itibaren 106,07 lira ödemek zorunda kalacaklar.

Türkiye yıllık elektrik tüketiminin 290 milyar kilovat saat alınarak, elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 22’sinin konutlar tarafından gerçekleştirildiği dikkate alındığında; yapılan zam nedeniyle mesken kullanıcılarından bir yılda 3.14 milyar lira fazladan tahsilat yapılacaktır. Yine bu zamla birlikte elektrik faturası üzerinden kesilen vergi benzeri kalemlerin yükü de artmıştır.”

‘YURTTAŞA ZAM, DAĞITIM ŞİRKETİNE İNDİRİM’

Elektrik tarifesinde dağıtım bedeli kaleminde indirim yapılırken, dağıtım şirketlerinin buradaki gelir kaybını telafi etmek üzere TETAŞ üzerinden Nisan 2018 tarifesiyle örtülü bir sübvansiyonun da yürürlüğe konulduğu açıklama şöyle devam etti:

“Dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak enerji tüketimleri için kamu şirketi Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş’den (TETAŞ) aldıkları elektriğin birim bedeli 1 Nisan 2018 tarihinden geçerli olmak üzere indirilmiştir.

TETAŞ’ın dağıtım şirketlerine ‘teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda’ uygulayacağı fiyat yüzde 21 indirilerek, 18.008 kuruştan 14.1 kuruşa düşürülmüştür. Kayıp ve kaçak enerji satışında yapılan indirim nedeniyle TETAŞ’ın uğrayacağı zarar ise genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine sağlanan ve nihai olarak faturası yine kamu tarafından ödenen enerji bedeline yapılan zamla kapatılmak istenmiştir.

TETAŞ’ın genel aydınlatma amacıyla sattığı elektriğin birim bedeli yüzde 5.4 zamla 20.63 kuruştan, 21.81 kuruşa yükseltilmiştir.” (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 14:21

www.evrensel.net