İsveç'te ırkçı partiye göçmenlerin desteği artıyor

İsveç'te Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı araştırma, yabancı düşmanı İsveç Demokratları partisine göçmenlerin desteğinin arttığını gösteriyor.

Murat KUSEYRİ

İsveç'te Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (SCB) yaptığı araştırmanın sonuçları, göçmenlerin ırkçı ve yabancı düşmanı İsveç Demokratları'na desteğinde belirgin bir artış olduğunu gösterdi.

SCB'nin verilerine göre 2014 yılında göçmenlerin %2'si ırkçı partiyi desteklerken bu oran geçtiğimiz yılın kasım ayında %10'a yükseldi.

Göçmenlerin Nazi bir hareket üzerine inşa edilen, her fırsatta göçmen karşıtı bir dil kullanan ve İsveç'teki tüm olumsuzlukları, işşizlik, refah devletinin çöküşü, kriminaliteyi göçmenlerin varlığına bağlayan ve göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini savunan İsveç Demokratları'na desteklerindeki artışın çok değişik nedenleri var.

ETC gazetesi, İsveç Demokratları'na verilen desteğin nedenlerini ortaya çıkarabilmek için parti yöneticileri ve İsveç Demokratları'nı destekleyen göçmenlerle görüştü.

GÖÇMENLERİN DESTEĞİ IRKÇI PARTİYİ ŞAŞIRTMIYOR

Partinin göçmen ve eşitlik politikası sözcüsü Paula Bieler, göçmenlerin partilerine verdikleri destekteki artışın kendilerini şaşırmadığını söylüyor. Partilerinin, göçmen politikasını eleştiren çalışmaların meyvelerini topladığını belirtiyor. Örnek olarak da İsveç Demokratları Lideri Jimmie Akesson'un sosyal dışlanma, işsizlik ve kriminalitenin en yaygın olduğu illere giderek gerçekleştirdiği toplantıları gösteriyor. Diyalog kurmanın önemine değinen Bieler, Stockholm'da dışlanmanın en fazla olduğu semtte gerçekleşen ”Politikacılar Haftası"na katılmalarından sonra göçmenlerin partilerine yönelik yaklaşımında değişme olduğunu öne sürüyor.

IRKÇI PARTİNİN ÜYELERİNİN %25'İ GÖÇMEN

Bieler, parti üyelerinin %25'inin göçmen olduğunu söylüyor. İsveç Demokratları'nın Basın Şefi Joakim Wallenstein de bu bilgiyi doğruluyor ama bunlardan ne kadarının Avrupa (Finlandiya, Baltık ülkeleri ve Balkanlardan) geldiğiyle ilgili açıklama yapmıyor. Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerden de üyeleri olduğunu söylemekle yetiniyor.

Ancak Eylül ayında yapılacak seçimlerde milletvekilliğine aday gösterilen 60 kişi arasında tek bir göçmen bile bulunmuyor. Bieler, adaylar arasında neden göçmen olmadığı sorusunu ”Biz kotayla uğraşmıyoruz. Önemli olan politikamız ve ülke için ne istediğimiz” diyerek yanıtlıyor.

IRKÇILAR, GÖÇMENLERE YÖNELİK ÖZEL PROGRAM HAZIRLIYOR

İsveç Demokratları, eylül ayında yapılacak seçimde göçmenlerden daha fazla oy alabilmek için bahar aylarında göçmenlere yönelik özel bir programı kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.

Göçmenlerin ırkçı partiyi desteklemelerinin nedenleri ise oldukça farklı. Sisteme entegre olmuş göçmenlerin bir kesimi, ülkeye yeni gelen sığınmacıları değişik nedenlerden dolayı istemiyor. Anne ve babasının sosyal demokrat olduğunu söyleyen göçmen bir doktor, 2015 yılında İsveç'e yönelik sığınmacı akınından sonra İsveç Demokratları'nı desteklemeye başladığını belirterek nedenlerini şöyle izah ediyor: Sağlık sektöründe çalışıyorum ve sıkışık bir durumdayız. İsveç Demokratları, sığınmacılar yerine sosyal refahı savunuyor. Ben bu argümanı kabul ediyorum. Afganistan'ın dağ köyünden gelen, okuma yazma bilmeyen Afganları sisteme entegre etmek pahalıya mal oluyor.

İranlı Nima Ghollam Ali Pour, İsveç Demokratları'nın Malmö şubesinin Siyasi Sekreteri. 2013 yılında Sosyal Demokratlar'dan ayrılarak İsveç Demokratları'na geçtiğini söyleyen Pour, ”Biz, İsveç'e sığınanların, inşa etmekten onur duyduğumuz topluma uyum sağlamalarını istiyoruz. Sorun yapmadan meydanlara çıkıyorum. Başka etnik kökenden olanların sorunları ciddiye alan bir partide aktif çalışmaları iyi. Bizim politikamızı kopyalayan partiler bize dönüp yabancılara karşı olduğumuzu söyleyemez” diyor.

HAİN OLARAK ADLANDIRILMAKTAN KORKUYORLAR

Pour, Malmö'de bir çok göçmenin partilerine üye olduğunu ama hain olarak adlandırılmaktan korktukları için sorumluluk ve görev almadıklarını söylüyor.

Seçimlerde ırkçı partiye oy vereceğini söyleyenlerden biri de Stockholm'un Södertälje ilçesinde yaşayan ve öğretmenlik eğitimi gören genç bir Kürt kadını. Semtte yaşayan Müslüman ve Hıristiyanların gençlere baskı yaptığını söyleyen genç kadın, ”Göçmenler İsveç Demokratları'nı hiç ilgilendirmiyor ama en azından durumun vahametini anlıyorlar. Politikacılar denetimi kaybetti. Çok sayıda sığınmacıyı aldıkları için benim gelişmemi mahvettiler. Faturayı eskiden gelen göçmenler ödüyor. İsveç Demokratları'nı ırkçı buluyorum ama protesto için onlara oy vereceğim” diyor.

İsveç Demokratları, 2014 yılında yapılan seçimlerde %10 oranında oy alarak parlamentoya girdikleri seçimlerde banliyölerde yaşayan göçmenlerden destek bulamamıştı. Varoşlarda yaşayan göçmenlerin önemli bir bölümü Sosyal Demokratlar, Sol Parti ve Yeşiller'e oy veriyor. Yaşayanların neredeyse tamamına yakınının göçmen olduğu Stockholm'un Rinkeby semtinde bu partiler %90, sağ partilerin ittifakı %6 ve İsveç Demokratları %2,5 oranında oy almıştı.

IRKÇI PARTİ ARTIK YABANCI DÜŞMANI OLARAK GÖRÜLMÜYOR

İsveç Demokratları üzerine yaptığı araştırmalarıyla bilinen Lund Üniversitesi Doçenti Anders Sannerstedt, ırkçı partinin göçmenlerden aldığı destekteki artışın başta gelen nedenlerinden birinin artık İsveç Demokratlarının eskisi gibi yabancı düşmanı bir parti olarak görülmemesinden kaynaklandığı düşüncesinde.

İsveç Demokratları'nın, tartışmaları yasa ve düzenin sağlanması üzerinde yoğunlaştırmasının varoşlarda kriminalitenin artmasına tepki gösteren göçmenlerin bir kısmını etkilediğini söyleyen Snannerstadt, ”Onların arabaları yakılıyor, diğer partilerin ihanetine uğruyorlar. Pek çoğu başkaları sosyal yardım aldığı ve yanlış şeyler yaptığı için kendilerinin de karalandığını düşünüyor” diyor.

Novus adlı şirketin bu ayın ortalarında yaptığı kamuoyu yoklamalarının sonuçları, 2014 yılında yapılan seçimlere kıyasla İsveç Demokratları'nın oylarını %4,9 oranında artırarak %17.8'e yükselttiğini gösteriyor.

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