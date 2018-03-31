Papa: Savaşların yiyip bitirdiği bir dünya utanç verici

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, savaşların yiyip bitirdiği bir dünyanın utanç verici olduğunu söyledi.

Papa, İsa Peygamber'in çarmıha gerilişi ve Golgotha Kayası'nda öldürülüşünün anımsandığı Kutsal Cuma nedeniyle dün akşam Haç Yolu (Via Crucis) ayinini yönetti. Hz. İsa'nın dirildiği gün olduğuna inanılan Paskalya Yortusu öncesi Roma'daki ünlü Kolezyum Amfitiyatrosu'nun önünde düzenlenen ayine 20 bine yakın kişi katıldı.

Çile Yolu (Via Dolorosa) olarak da bilinen ritüel kapsamında, İsa Peygamberin ölüm cezasına çarptırılışından, çarmıha gerilip ölümüne kadarki çileli yola atfen bir hacın taşındığı 14 aşamalı temsilin tamamlanmasının ardından Papa bir konuşma yaptı.

Hz. İsa’nın, ona inananların günahları için acı çekmeye bırakılmasının utanç verici olduğu söyleyen Papa, “Herkes seni terk etse de, ben seni asla bırakmayacağım. Seni değil, gücü seçmek utanç verici. Seni değil, gösterişi ve parayı tanrı olarak seçmek, sonsuzluk yerine dünyeviliği tercih etmek utanç verici” dedi.

Kendi jenerasyonlarının genç kuşaklara, savaşlar ve bölünmelerle parçalanmış gençlerin, küçüklerin, hastaların ve yaşlıların kenara itildiği, egoizm tarafından yiyip bitirilmiş bir dünya bırakıyor olmasının utanç verici olduğunu söyledi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 13:48

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