Welat Gazetesi okuyucularına fotokopi olarak ulaştı

Kürtçe yayın yapan Welat Gazetesi, basımı yapıldığı Gün Matbaası’na el konulması nedeniyle fotokopi olarak çoğaltılıp dağıtımı yapıldı.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile Gün Matbaacılık şirketlerine kayyım atanmasıyla çalışanlarının gözaltına alınmasından sonra aynı matbaada basımı yapılan Welat gazetesi, basımının yapılmaması üzerine gazete sayfalarını fotokopi ile çoğaltarak okuyucularına ulaştı. Gazete yayın dönemine dijital medya üzerinden devam edecek. Yaşananlar üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcilik binasında basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya ayrıca HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve beraberindeki partililer de katıldı.

İlk olarak açıklama yapan TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, yaşananların sıradan bir gelişme olmadığını dile getirdi. Ülkenin tek tip bir düzenle şekillendirilmek istendiğini belirten Oral, son olarak Doğan Grubunun el değiştirdiğini, Özgürlükçü Demokrasi ile Gün Matbaasına kayyım atandığını ve Welat gazetesini basmaya cesaret edecek matbaa bulanamadığını söyledi. Yaşananları ’90’lı yıllarda da gördüklerine dikkat çeken Oral, “1990’larda da uygulanan bu baskı mekanizmaları, sonuç vermedi. Çünkü bugün hâlâ Gündem Gazetesi ekolü, yayın hayatını sürdürüyor. Bu baskılar bu nedenle bugün de bir sonuç vermeyecek” dedi.

KÜRTÇE YAYINCILIK ÜZERİNDE BASKI ARTTI

Oral’dan sonra Welat gazetesi çalışanları adına Gazetenin İmtiyaz Sahibi Zeynel Bulut, açıklama yaparak, Türkiye’de basın üzerinde uygulanan baskıların ’90’lı yılları da geride bıraktığını söyledi. Bulut, “Farklı tek bir sese ve dile tahammül edemiyorlar. Özellikle Kürt kültürü ve dili hedef alınıyor. İktidar ilk günden bu yana özellikle Kürtçe yayıncılığa karşı büyük bir baskı uygulanmaktadır. AKP döneminde Kürtçe gazeteler onlarca kez kapatıldı, binlerce dava açıldı, gazetenin çalışanlarına yüzlerce yıllık cezalar kesildi” dedi.

Her türlü baskıya direnerek bugünlere geldiklerini vurgulayan Bulut, şunları söyledi: “Ülkeyi yönetenler için utanç verici bu durum karşısında; iki gündür gazetemizin sayfalarını fotokopi kağıdına basarak okuyucularımıza ve abonelerimize ulaştırıyoruz. Bu zorunlu nedenlerden dolayı bugünden itibaren gazetemiz Welat’ın kağıt baskısına son veriyor ve hiç bir zaman vazgeçmeyeceğimiz ana dil yayıncılığımızı internet üzerinde daha yaygın ve etkili bir şekilde sürdüreceğiz. Susturma politikasına karşı kısa bir süre içinde dijital gazetemizle yayınımızı sürdüreceğiz.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mart 2018 13:40

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